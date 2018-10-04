高雄》 韓國瑜新Rap神曲 《豬隊友／大鬧天宮》細數DPP黑歷史

2018年10月04日 09:53 中時電子報 邱文秀

韓國瑜 Rap 第四篇《豬隊友／大鬧天宮》翻出民進黨發言人徐佳青上政論節目影射韓國瑜是黑道，又攻擊他沒頭髮，被前立委孫大千反擊，並罵這跟頭髮沒有關係。(截自Youtube)

國民黨高雄市長參選人韓國瑜網路聲量極高，並出現網路義勇軍自動幫他辯護，一位說唱歌手Daddy Chang張殿昀無酬幫韓製做多首Rap神曲，最新一首《豬隊友/大鬧天宮》細數民進黨黑歷史，以及各種抹黑手段反被大鬧天宮的韓國瑜一一消滅。粉絲聽完留言「讚!11/24滅東廠」。

《屠殺》作者伊森．葛特曼在選前敏感時刻來台，再度引發正在爭取連任的台北市長柯文哲器官移植爭議，這場政治風暴已徹底激怒全台柯粉，民進黨秘書長洪耀福今斬釘截鐵表示，「絕對跟我們沒有關係，百分之百跟民進黨無關」，網友們怒轟把選民當白癡。

而國民黨高雄市長參選人韓國瑜近日也被民進黨鋪天蓋地抹黑韓是黑道，網路上也出現許多網軍到處留言指韓國瑜是黑道。理由是韓國瑜25年前當立委一巴掌把陳水扁打到住院，以及他認識羅福助等。

說唱歌手Daddy Chang張殿昀幫韓國瑜製作最新rap神曲《豬隊友/大鬧天宮》細數民進黨黑歷史，以及各種抹黑手段反被大鬧天宮的韓國瑜一一消滅。

《豬隊友/大鬧天宮》MV就從PTT網軍抹黑韓國瑜是黑道底開始，歌詞寫道「我指控陳其邁是太監是否他也得脫掉褲子，搞不懂這些民退黨在玩啥說笑路子。」「豬隊友太多總愛拿著豬蹄打人」則重溫民進黨立委邱議瑩動手甩李慶華立委巴掌新聞。

對於民進黨發言人徐佳青在政論節目影射韓國瑜認識羅福助所以是黑道，歌詞也諷刺「你們認識童仲彥，是否也各個都愛家暴?認識台灣孫子，是否你也是個嫖客?還是朋友都是嫖客，你幫朋友把風茅廁，非要打的齷齪，把選民當成白癡。」歌詞還有一句「套朱學恒的名言，尿布髒得換，穿了二十年，已臭到TM滿大街都水患。」諷刺民進黨高雄治水政績。

網友聽完留言「真的說的超靠北，笑翻，你要斯逼義勇軍陪你來斯。義勇軍報到。民進黨你們愛斯逼，韓總不用髒了手跟嘴，斯逼我們來斯」、「罵得真完整真全面 真是TMD的讚讚讚!!!﻿」、「很感謝你 同志 你的自發自性的行為 讓你成了各媒體的話題...而你的才華 引起了台灣共鳴」、「讚～又一曠世俱作,11/24滅東廠。﻿」

國民黨台北市議員參選人游淑慧也在臉書分享MV並說，雖然我們不愛這些民進黨豬隊友的「助選」，但實在攔不住這些人前撲後繼的「作死、秀下限」！陳致中指控韓國瑜毆打陳水扁？先不要說有多少人會拍手稱讚「打的好」，即便清查「打人、摔椅、踹門」的動作史，也無一不是由民進黨要角擔綱演出！

她表示，說韓國瑜黑道？現在民進黨還沒搞清楚，他們這樣一個信用破產、信任消失的政黨，早已「黑不了」誰了；而且誰都黑不過他們。韓國瑜在高雄一路走來，真的好像被丟入八卦爐的孫悟空，煉了七七十四九日，不僅沒把猴子燒成灰燼，反而煉了一身銅頭鐵骨和火眼金晴，這是害他還是幫他？

游淑慧最後表示，三昧真火加八卦爐，只好煉出更堅強的韓國瑜！

(中時電子報)