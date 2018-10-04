影》暗夜烈火 零件雜物阻逃連環爆 一死五傷

2018年10月04日 10:05 中時 吳敏菁

彰化市彰南路一棟4樓加蓋透天厝民宅今天凌晨0時59分火警，火勢來得猛爆，一發不可收拾，蔡姓男子一家6口從睡夢中驚醒，分頭逃生，或衝向頂樓或爬從二、三樓窗口跳向鄰居屋頂，蔡父的57歲黃姓太太卻在倉皇中落下，被嗆昏在樓梯間燒成一具焦屍，家人獲救後得知，悲痛不已，是否是電線走火或是其他原因釀成火災，消防局還在釐清中。

彰化市民宅大火，蔡姓1家5人逃出，媽媽命喪火窟。（吳敏菁翻攝）

這場深夜大火來得相當兇猛，由於蔡家是從事冷氣維修，房子到處堆滿拆卸下的冷氣機和冰箱，都是易燃物，造成一發生火警，竟宛如工廠爆炸，烈火焚燃，席捲成一片火海，更因為門外也堆放數十台中古冷氣，把出口道路卡住，阻斷逃生的動線。

大火來時，蔡父和兩女兒逃到隔壁頂樓，兩名兒子則分別從二樓跟三樓後側窗戶爬到隔壁一樓高的鐵皮屋頂，驚慌逃難中，都以為媽媽和其他人從別的出口逃出了，火勢在凌晨3時30分被撲滅，頂樓的蔡姓男子與4名子女被引導下樓，蔡父和兒女會合，這才顫抖到說不出話，表示媽媽不見了，消防人員在清理火場，在樓梯間發現黃姓婦人的焦屍，研判是逃生不及慘遭嗆昏燒死。

彰化市民宅大火，蔡姓1家5人逃出，媽媽命喪火窟。（吳敏菁翻攝）

彰化縣消防局表示，這場大火共6人受困，救出5名，1人未送醫，4人分送彰基和秀傳醫，1人死亡，2時41分控制，3時30分熄滅。

彰基發言人周志中副院長表示，傷患蔡父（62歲）、蔡兄長（29歲）、蔡兄弟（25歲）三位蔡姓患者意識清楚，均表淺性外傷與吸入性嗆傷，目前皆在彰基急診觀察室留院觀察，觀察後續延遲性嗆傷變化。

(中時 )