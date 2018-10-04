台中空品改善 今年1至9月PM2.5與紫爆天數創8年同期新低

台中市空氣品質持續改善，今年1至9月PM2.5與紫爆天數創8年同期新低！（陳世宗翻攝）

友善列印
中時
環保局加強掃街避免道路的灰塵影想空氣品質！（陳世宗翻攝）

根據行政院環保署空品監測站最新數據顯示，今年1至9月PM2.5平均值每立方米19微克，相較去年同期20.5微克更為進步；紫爆日數方面；台中市政府延用嚴格舊標準計算，今年1至9月累計12天，較去年同期少6天，兩大指標也雙雙創下近8年新低紀錄。

台中市政府環保局長白智榮表示，目前已進入秋冬空汙好發季節，但台中空氣品質仍持續展現改善成效，9月份空氣品質月均值17.4微克，與去年同期21.4微克改善4微克，顯示市府推動中的各項空汙防制策略已有成效。

白智榮說，市府同步管制固定、移動、逸散等3大汙染源。固定汙染源方面，首創生煤管制自治條例，大砍台中火力發電廠500萬噸生煤許可量，杜絕火力全開可能性，也促使中火必須調整生煤用量，以符合市府規定；市府持續推動企業燃油鍋爐汰換為天然氣，此舉可讓PM2.5和硫氧化物排放趨近於零，因成效良好，中央也採納為全國空汙防制策略之一，推廣至其他縣市實施。

針對移動汙染源，市府補助汰換老舊二行程機車及柴油車，減少通勤及運輸過程中所產生的近距離排放汙染；逸散汙染部分，則跨局處力推「環保祭祀」，並加強輔導餐飲油煙及營建工地汙染改善，感謝各機關企業、寺廟跟市民朋友的努力，有越來越多人響應空汙減量運動，自主進行汙染改善工程、一爐一香、道路洗掃認養、空品淨化區認養。

白智榮表示，受境內外汙染物、東北季風、中央山脈背風面等因素影響，未來仍可能發生空品不良情況，環保局會密切掌握，若環保署台中市各監測站任一站有任一指標汙染物達橘色等級以上，即啟動全市防制措施。

白智榮強調，空品不良時，市府防制措施包括：固定汙染源需依照規定自主降載或減排、高汙染汽機車排放管制、裸露地查核、營建工地、餐飲業油煙、道路洗掃及河川揚塵等查核防制措施。另外，針對中火、中龍鋼鐵、正隆紙廠等大型固定汙染源，也協調配合降載減少排放。

(中時 )

監院約談管中閔前夕 嘉市議會提… 境外器官移植未登錄擬不給藥 陳…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。