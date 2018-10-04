台中空品改善 今年1至9月PM2.5與紫爆天數創8年同期新低

2018年10月04日 10:05 中時 陳世宗

環保局加強掃街避免道路的灰塵影想空氣品質！（陳世宗翻攝）

根據行政院環保署空品監測站最新數據顯示，今年1至9月PM2.5平均值每立方米19微克，相較去年同期20.5微克更為進步；紫爆日數方面；台中市政府延用嚴格舊標準計算，今年1至9月累計12天，較去年同期少6天，兩大指標也雙雙創下近8年新低紀錄。

台中市政府環保局長白智榮表示，目前已進入秋冬空汙好發季節，但台中空氣品質仍持續展現改善成效，9月份空氣品質月均值17.4微克，與去年同期21.4微克改善4微克，顯示市府推動中的各項空汙防制策略已有成效。

白智榮說，市府同步管制固定、移動、逸散等3大汙染源。固定汙染源方面，首創生煤管制自治條例，大砍台中火力發電廠500萬噸生煤許可量，杜絕火力全開可能性，也促使中火必須調整生煤用量，以符合市府規定；市府持續推動企業燃油鍋爐汰換為天然氣，此舉可讓PM2.5和硫氧化物排放趨近於零，因成效良好，中央也採納為全國空汙防制策略之一，推廣至其他縣市實施。

針對移動汙染源，市府補助汰換老舊二行程機車及柴油車，減少通勤及運輸過程中所產生的近距離排放汙染；逸散汙染部分，則跨局處力推「環保祭祀」，並加強輔導餐飲油煙及營建工地汙染改善，感謝各機關企業、寺廟跟市民朋友的努力，有越來越多人響應空汙減量運動，自主進行汙染改善工程、一爐一香、道路洗掃認養、空品淨化區認養。

白智榮表示，受境內外汙染物、東北季風、中央山脈背風面等因素影響，未來仍可能發生空品不良情況，環保局會密切掌握，若環保署台中市各監測站任一站有任一指標汙染物達橘色等級以上，即啟動全市防制措施。

白智榮強調，空品不良時，市府防制措施包括：固定汙染源需依照規定自主降載或減排、高汙染汽機車排放管制、裸露地查核、營建工地、餐飲業油煙、道路洗掃及河川揚塵等查核防制措施。另外，針對中火、中龍鋼鐵、正隆紙廠等大型固定汙染源，也協調配合降載減少排放。

(中時 )