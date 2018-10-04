NBA》不理蕾哈娜！恩比德帶辣模女友隨行大陸賽

2018年10月04日 10:04 中時電子報 黃及人

巴西超模安妮德保拉的外型相當養眼。(取自Anne De Paula個人IG)

看來恩比德已不打算跟美國知名藝人蕾哈娜約會了！跟著七六人前往中國大陸上海進行NBA中國賽的恩比德，身邊總有1位美艷女性陪伴，如今確定她是恩比德的正牌女友巴西超模安妮德保拉，恩比德一周來幾乎都跟她形影不離。

先前在社群媒體持續跟蕾哈娜隔空喊話的恩比德，除了始終想跟蕾哈娜約會，更強調自己是NBA的黃金單身漢，沒想到如今卻遭媒體戳破，他已找到新女友安妮德保拉，更從出現在上海機場開始，安妮就始終跟在他的身邊出雙入對。

安妮德保拉常在個人IG上展現自己姣好身材。(取自Anne De Paula個人IG)

安妮德保拉的來頭不小，除了擁有美艷外型與姣好身材，來自巴西里約的她，也是美國《運動畫刊》簽約泳裝女郎之一，更是經常出席世界各大時裝周的國際超級名模，難怪恩比德會放棄跟蕾哈娜約會的念頭，直接在中國宣示主權。

不過恩比德確實算是黃金單身漢，去年夏天剛跟七六人完成5年1.48億美元的續約，也在上季生涯首次入選全明星賽，只是這段剛被公開的戀情能夠維持多久，就看恩比德能否被安妮德保拉綁住，畢竟恩比德可是社群媒體紅人！

(中時電子報)