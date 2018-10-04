野狗又咬人! 台南動保處：體育場列管重要區域

2018年10月04日 10:11 中時 程炳璋

台南市南區竹溪里體育場內的流浪狗再傳咬傷婦人，吳女2日上午6時許騎車買菜經過體育場，遭5、6隻野狗衝出追咬，不但咬傷右腳，左腳也抓傷，趕緊就醫打破傷風疫苗，台南市動保處官員慰問時，她自認倒楣，但希望野狗能夠關好，別再傷人，動保處將此處列為重點管制區域。

台南市南區多處野狗問題，數次引起居民與愛心餵養人士衝突，體育場內的流浪狗結黨追、咬路人的狀況屢次發生，居民指責欲趕狗，都遭愛心媽媽以愛護生命為由抗議，動保處多次協調都束手無策。

65歲吳姓婦人2日上午騎車到體育場內的菜市場買菜，經過廟宇旁的野狗聚集處，5、6隻野狗突然衝出追咬，婦人驚嚇卻逃之不及，雙腳皆被咬傷、抓傷，傷口約有1公分大。

吳女事後趕緊就醫打針，動保處官員前往慰問，她自知野狗找不到飼主，無人理賠，只是苦笑自認倒楣，希望官方能夠將這群野狗管理好，別再傷人。但此事已引起南區里民關注，大家提醒經過體育場內時需小心野狗。

吳姓婦人連褲子都遭野狗咬破。（程炳璋翻攝）

台南市動保處副處長莊惟超表示，體育場的流浪狗已列為重點管制區域，只要發現新棄養的流浪犬傷人，抓到就不回置，以控制區域內的犬隻數量，動保人員平時也針對流浪狗出沒的地點加強巡邏，確保當地流浪狗是圈養，而非縱放。

(中時 )