縱火燒死6人 滅門惡行暫逃死刑

湯景華2016年縱火，害死翁男家中6條人命，最高法院4日撤銷死刑發回更審、湯男暫逃死刑。(資料照，楊兆元攝)

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中時

新北市男子湯景華前年到翁姓男子家騎樓縱火害死6命，歷審都將他判死，最高法院生死辯時，他還大言不慚地說「我是清白的」，檢方斥責他犯下滅門的犯行又沒悔意應判死，最高法院以須調查有無精神官能症為由，撤銷死刑發回更審、湯男暫逃死刑。

最高法院以6項理由撤銷死刑，包括原判決事實與理由矛盾、湯男放火會不會燒死未成年少年，殺人罪名沒有論述清楚，此外高院也沒有委請醫學專家鑑定湯男是否患有精神官能症，符合減刑規定等。

2014年湯男到新北市三重餐廳用餐，和在店內用餐的翁男發生爭執，他對翁等人提出傷害等告訴，但法院判決翁等人無罪確定，引發湯男不滿，前年3月間，湯到翁住處樓下，以在機車上點火後離開，大火造成翁的父母及親人共6人被燒死，一、二審都將他判死。

最高法院召開生死辯提訊湯男，他的律師主張放火燒死人是間接故意，並非兩公約最嚴重的犯行，不應該判處死刑，並主張湯男患有精神疾病，沒有就審能力，但審判長隨即反問，如果沒有就審能力，湯男如何簽下律師的委任狀?律師一時語塞無法回答。

檢察官氣憤地當庭痛斥湯男明知住戶在夜間睡覺，還故意放火燒死，這是滅門之舉、犯行重大，檢察官並代死家屬發表聲明，希望法官將湯男判死定讞，伸張人間司法的公義。

(中時 )

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