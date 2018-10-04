史上最慘！「落跑山友」罰金＋救援成本　需賠243萬餘元

2018年10月04日 10:15 中時電子報 沈揮勝 、 張國欽 中國時報／

獨攀中央山脈獲救又落跑的葉姓山友，總計將賠償243萬多元。（圖／中時資料照）

為了救援獲救又落跑的葉姓山友，空勤直升機無端多跑了好幾趟；南投縣消防局與空勤總隊精算求償金額，包含13萬元罰金，合計達243萬餘元。（沈揮勝翻攝）

攀登中央山脈南三段的彰化縣葉姓山友，獲救後卻落跑，害救援的7名救難人員反而受困山上，經南投消防局及空勤總隊精算，索賠救援費用出爐，經過精算後，葉男加上罰金、救援費與13萬元罰款在內，總計賠償金額高達243萬多元，成為「南投縣登山活動管理自治條例」實施以來，第一起被重罰及求償的案件，葉男付出代價慘重。

據了解，消防局求償公文已經簽出，將等縣長林明溱批示後，即正式函文向葉姓山友索賠，若當事人拒繳，將請由法務部行政執行署處強制執行。

葉姓山友落跑事件發生時，輿論多傾向希望消防單位除就違規部分開罰，另應針對直升機出勤成本向當事人求償；當時南投縣消防局曾以「最速件」函文空勤總隊，空勤總隊也很快地概算出207萬5000元，但消防局長林聰吉表示，需以空勤總隊正式公文與精算金額為準。

時過10多天，消防局收到空勤總隊正式公文，指出勤費用計算標準以小時為單位，包含機組人員人事費、保養維護費與油料費，每小時19萬4727元，該次出勤飛了5趟、11小時25分鐘，成本金額為222萬3133元。

另方面，消防局出動12名警消、1名義消的超勤和執勤物資，成本合計8萬3922元，若再加上罰款13萬元，葉姓山友應支付的罰金與賠償金，合計達243萬7055元。

(中時電子報)