高雄》韓國瑜離職北農員工流淚 洪孟楷問：吳音寧離職會是？

2018年10月04日 10:15 中時電子報 邱文秀

韓國瑜離開北農，員工們向他敬禮，並一一擁抱，有人不捨抹淚。(Youtube)

網友在PTT貼出當年國民黨高雄市長候選人韓國瑜辭職離開北農多位員工歡送的影片，有人不捨抹淚，韓國瑜和大家一一擁抱，許多人一路送到韓國瑜坐車離開還在揮手。網友們看了影片跟著鼻酸，國民黨發言人洪孟楷在臉書問「韓總離職員工擁抱落淚，好奇吳音寧離職時會是什麼畫面？」

國民黨發言人洪孟楷在臉書提到，有網友因不滿這兩天韓國瑜被過去的影片影射，而貼出在北農離職前，韓國瑜一一與員工擁抱、相互珍惜的影片，影片中離情依依、難分難捨，即便透過螢幕，也能令人鼻酸。「不禁讓我更加好奇，當未來的某天，一樣當總經理的吳音寧離職時，員工是否也會離情依依？還是喜上眉梢？」

洪孟楷說，6分多鐘的影片，韓國瑜從總經理室一路與各員工握手揮別，有的員工哽咽，有的員工雙手緊握，更有紅了眼框說不出話；而要求合照、愛的抱抱和獻花者，更不在少數，「鐵打的衙門流水的官」，天下無不散的宴席，但能夠獲得員工從上到下一致的認同，代表韓國瑜在北農是成功的。

洪孟楷表示，而有超高薪實習生稱號的吳音寧總經理，上任後風波不斷，更持續有內部資料外流，代表「人和」上還是有些問題，很多人更直指，今年年底的縣市長選戰，吳音寧也將扮演很關鍵性的角色，在這樣的氛圍下，更讓人好奇，哪天當吳音寧下台一鞠躬時，能否也獲得這麼多真心的擁抱和感念？

「留點給別人探聽」，這是從小就被教導的想法，為了就是做每件事情都要盡力以赴、並且無愧於心。洪孟楷表示，韓國瑜請辭信寫到「為了大局我選擇退讓」，而對比現在的吳音寧拖累了民進黨的選情也要打死不退，一相比較更顯高下，一則遲來的影片，也有更多想像的空間。

(中時電子報)