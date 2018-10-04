婦聯會財產聽證會只給20分鐘說明 雷倩強烈抗議

2018年10月04日 10:24 中時電子報 季節 中時

婦聯會已被黨產會認定為國民黨的附隨組織，今日上午9點半，婦聯會主委雷倩率常委與律師團，出席黨產會在張榮發基金會舉行的聽證會。(葉毓蘭提供)

婦聯會已被黨產會認定為國民黨的附隨組織，今日上午9點半，婦聯會主委雷倩率常委與律師團，出席黨產會在張榮發基金會舉行的聽證會。(葉毓蘭提供)

婦聯會赴聽證會直球對決！

黨產會於4日上午，針對婦聯會之財產是否為不當取得及應否收歸國有舉辦聽證會，場外有婦聯會及其他團體數十人抗議，場內更有婦聯會委任律師在一開始就上台主張根本不該辦聽證會，但黨產會主持人強硬裁示繼續，火藥味十足。婦聯會主委雷倩主張婦聯會非附隨組織也沒有不當財產，就算黨產會硬要說勞軍捐是不樂之捐，這些錢也應該還給當事人而非沒入國庫。

聽證會一開始，主持人只給婦聯會20分鐘說明，雷倩對此表達強烈抗議。亞洲警察學會祕書長葉毓蘭也在臉書發文聲援婦聯會指出，最不能忍受促轉會閹割法治，刺殺正義；黨產會抄家盪產丶動搖國本，尤其不能坐視他們對救國團和婦聯會的追殺。

聽證會於張榮發基金會8樓舉辦，開始前即有藍天行動聯盟等團體約三四十人在基金會一樓門外集結，高舉布條大聲抗議，陳述婦聯會的歷史意義和貢獻。8樓會場外還有婦聯會婦女十多人，手舉「不要指鹿為馬」「我是鹿不是馬」「婦聯會沒有不當取得財產」等紙板，並高喊「解散黨產會」、「婦聯會要繼續做公益」等口號。聽證會開始後，黨產會委員兼主持人李晏榕說明完程序後，婦聯會委任律師林季恆旋即表示有程序問題要發言，他主張黨產會報告內容很多，聽證會卻只給婦聯會20分鐘陳述時間太少，應該要更多。此外他還痛批黨產會報告無視於當年的時空背景，對有利婦聯會的事證都不採納，加上台北高等行政法院已認定黨產條例違憲，因此應該停止舉辦本次聽證會。

但李晏榕回稱，婦聯會加上詢問時間25分鐘，總計有45分鐘的時間，足夠了，因此發言時間不改變。而在大法官解釋前，黨產條例仍是有效法律，依法做成處分前必須先辦聽證會，所以聽證會繼續。

等到當事人陳述時間時，雷倩說黨產會要處分的是385億的財產，每分鐘要婦聯會說明20億的財產，沒有國家是這樣。黨產會準備了兩年，卻只給十二天時間突襲。

婦聯會主委雷倩提出三點主張：婦聯會並非附隨組織黨產會沒有調查的正當性、婦聯會也沒有不當取得財產、就算黨產會認定婦聯會分得的勞軍捐是不樂之捐這些錢也該還給捐款人而非沒入國庫，與軍宅計畫相關指餘額，應由婦聯會保有並繼續執行與軍眷警消榮相關之工作。

雷倩還主張黨產會高估婦聯會收入中勞軍捐的部分。婦聯會也主張國民黨並未控制婦聯會人事與財務，宋美齡不等於國民黨，不能因為她是蔣中正夫人就認為婦聯會是國民黨附隨組織。而兩團體間代表人或部分幹部相同，也不能因此就認定有實質控制。

(中時電子報)