境外器官移植未登錄擬不給藥 陳時中：與政治無關

2018年10月04日 10:23 中時 魏怡嘉

境外器官移植回台未依規定完整登記，衛福部擬健保不給付抗排斥藥物，引來外界是否有政治考量的疑慮，衛福部長陳時中表示，這件事在2、3個月前就已經開始研議，與政治無關，對於遭扯入柯P器捐事件，他重申，他相信證據，讓證據說話，這是兩回事，與選舉無關。

陳時中指出，考慮將境外器官移植回台登記與健保給付連結，主要是希望讓資訊透明，不會追溯既往，這是大家都可以做得的，如果能做而不做，當然會有相關的辦法來讓大家把事情做好，如果只是因為一些顧慮，而不願把事情曝光，沒有做適當的連結 這樣的登錄就沒辦法做好，無法很清楚掌握情況，這樣就可能變成人權的問題。

陳時中表示，很多來路不明的器官移植，器官的來源就變成一個人權的問題，台灣做器捐是非常嚴謹的，相關器官捐贈有一定程序，所有程序都是透明的，但境外如果不透明， 很多努力都會白費，非法器捐在台灣幾乎不可能會發生，所有登錄都非常清楚，希望未來能加強境外登錄。

對於外界質疑此舉與柯Ｐ選舉有關，陳時中強調，這事情在2、3個月前就開始研究，「我相信證據」，這事件是倫理議題，對醫師、對任何行業及任何人，倫理就是他的生命 ，不應該不當連結或有過多臆測，讓證據講話。

(中時 )