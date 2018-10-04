雙和區首場大型孝親公益晚會 10月12日中正橋下登場

2018年10月04日 10:15 中時 葉書宏

重陽節將至，新北市政府致贈重陽禮金，全市逾53萬名長者受惠，另外，為鼓勵長者走出戶外、共享親情時光，「孝親九九敬老感恩公益晚會」將於10月12日晚間6時在永和區中正橋下、綠光河岸公園廣場登場，歡迎民眾扶老攜幼一起來聽歌。

新北市中和受鎮宮、雙和宗教民俗文化協會與世衡國際有限公司響應市府，推廣重陽、孝道精神，將舉辦「孝親九九敬老感恩公益晚會」，邀請知名藝人澎恰恰、許效舜、苗可麗等帶來精彩表演，還有多位知名歌手獻唱，透過歌聲向長者們祝賀。

雙和宗教民俗文化協會理事長翁敏杰表示，台灣於2018年正式邁入「高齡社會」，新北市擁有逾50萬65歲以上長者，適逢重陽節將至，與中和受鎮宮、世衡國際有限公司合辦大型公益晚會，該活動為雙和區首次以「弘揚孝道」為主軸的孝親晚會。

翁敏杰說，現代人生活忙碌，期盼藉由活動呼籲年輕朋友可以帶家中長者一起共享親情時光，另外，可以鼓勵長者多多走出戶外，適時與人群互動，活到老、動到老，才能健康「呷百二」。

世衡國際有限公司總經理許昰韋指出，非常認同理事長翁敏杰推廣的孝道理念，家有一老如有一寶，長者們需要的不是物質上的享受，兒孫的噓寒問暖、陪伴聊天更勝物質上的享受，公益晚會邀請眾多知名歌星，扶老攜幼一起來聽歌。

(中時 )