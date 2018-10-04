獨家》Hilton回來了！台北新板希爾頓酒店今開幕

2018年10月04日 10:36 工商 姚舜

位在新北市新板特區的〈台北新板希爾頓酒店〉，樓高31層、有400間客房。（圖／台北新板希爾頓酒店）

〈台北新板希爾頓酒店〉有400間客房，並有5種不同房型，客房所有床組為全球希爾頓指定床組、全美銷售冠軍品牌〈Serta舒達〉名床。（圖／姚舜）

客房衛浴設有「雙洗臉檯」，讓2位客人可以同時洗臉化妝，是〈台北新板希爾頓酒店〉的巧思。（圖／姚舜）

〈台北新板希爾頓酒店〉客房備品採用的是英國著名香氛品牌〈瑰栢翠〉(Crabtree ＆ Evelyn)，相當高檔。（圖／姚舜）

台北新板希爾頓酒店設有３床房型，可滿足家庭客或結伴自由行旅客旅宿需求。（圖／姚舜）

台北新板希爾頓酒店27樓以上為行政樓層，下榻此樓層客房的客人有獨立的餐飲與會客空間使用。（圖／姚舜）

台北新板希爾頓酒店頂樓設有露天無邊際泳池，這裡擁有絕佳景觀視野。（圖／姚舜）

台北新板希爾頓酒店頂樓設有露天無邊際泳池與空中花園，擁有絕佳景觀視野。（圖／姚舜）

台北新板希爾頓酒店有獨棟式宴會樓，並有3大宴會廳與9個多功能會議廳，除可舉辦高檔婚宴，並可舉辦會展。（圖／台北新板希爾頓酒店）

台北新板希爾頓酒店館內中餐廳〈青雅〉，標榜以在地食材烹「新台灣料理」。（圖／姚舜）

〈青雅〉中餐廳有多種不同規格用餐區，可提供不同飲宴需求與目的客人使用。（圖／姚舜）

表外皮油亮、肉質鮮嫩的燒鵝，是〈青雅〉中餐廳主攻招牌菜。（圖／姚舜）

主打道地西班牙料理與主廚創意料理的〈悅 市集Market Flavor〉，是台北新板希爾頓酒店館內全日餐廳。（圖／台北新板希爾頓酒店）

〈台北新板希爾頓酒店〉總經理湯思嘉（Scott Thomson)表示，「希爾頓式管理與服務」是飯店立足市場最大競爭優勢。（圖／姚舜）

宏國集團攜手希爾頓集團在新北市新板特區投資興建的「台北新板希爾頓酒店」，於今(4)日正式開幕，這是睽違15年後，擁有百年歷史的國際連鎖酒店「Hilton希爾頓酒店」與宏國集團再續前緣重返台灣市場，如今再度成為全台第一家希爾頓酒店，並成為新北市最新地標建築。

「台北新板希爾頓酒店」也是宏國集團繼「板橋凱撒大飯店」與「 台北趣淘漫旅」設計酒店之後，在新板特區投資開設的第3家觀光飯 店，並是宏國集團旗下飯店事業第一個國際酒店品牌，隨著飯店正式 開幕，宏國在新北市飯店客房總數已超過1100間，成為新北市飯店集 團霸主，並推升新北市觀光的國際能見度與待客容量。

台北新板希爾頓酒店總經理湯思嘉(Scott Thomson)表示，飯店鎖 定商務、觀光休旅與MICE會展獎勵旅遊的客層各占30％。以國家地區 分，休旅客層主要鎖定日本、港澳、韓國和中國大陸客，商務客層則 以美國、新加坡、香港為主要市場。湯思嘉表示，台北新板希爾頓酒 店營運後第一年的平均房價目標為7500元，年均住房率目標則為70％。湯思嘉並說，為達目標，飯店將全力開發東南亞各國來台獎勵 旅遊與會議旅遊市場。

台北新板希爾頓酒店樓高31層，有400間客房、5種不同房型，包括「希爾頓客房」、「行政客房」、「愛心客房」、「豪華套房」，以及全台唯一擁有超過百坪、4個臥房配置的「總統套房」，標準房型自11坪起跳，17樓以上為行政樓層並有行政酒廊，下榻行政樓層的客人有獨立餐飲休憩與會客空間。

台北新板希爾頓酒店所有客房備品皆採用英國香氛品牌〈瑰?翠〉(Crabtree & Evelyn)，衛浴並規畫「雙洗臉台」，為重要特色。為提供旅客最佳舒眠品質床組則為全球希爾頓指定床組品牌選並為全美銷售冠軍名床「舒達」(Serta)。所有客房內並提供Nespresso義式濃縮膠囊咖啡機。

台北新板希爾頓酒店設有兩個餐廳、大堂酒吧，其中〈青雅〉為以台菜為主並跨菜系提供各菜系中式料理的中餐廳，〈悅 市集〉（Market Flavor）則為以地西班牙料理與主廚創意料理為主的混血風格全日餐廳。一樓大廳的〈SociAbility〉，白天提供熟食、甜點與特色下午茶，夜晚將搖身一變成酒吧。

台北新板希爾頓酒店頂樓樓層設有健身房，以及新北市唯一的高空無邊際露天泳池，這裡有絕佳景觀視野，無論在池畔或泳池中皆能居高臨下欣賞新北市的城市景觀與迷人的日落美景。

占地千坪的獨棟式宴會樓，是台北新板希爾頓酒店提供高檔宴會服務的競爭利器，並為北台灣最大的國際級宴會場所。宴會樓有3 個宴會廳與9間多功能會議室，全部加總可同時容待150桌宴會，除提供在地高檔婚宴服務外，在會議與獎勵旅遊市場極具競爭力。

慶祝酒店開幕，台北新板希爾頓酒店即日起推出全球會員開幕優惠，凡於活動期間入住，或舉辦會議、宴會，即可享有點數優惠。非希爾頓會員，只要加入台北新板希爾頓酒店官方LINE@，亦即可享有用餐優惠。

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