韓國瑜母語說遭質疑 藍委嗆：民調高才被抹黑

2018年10月04日 10:26 中時 李宜秦

原住民族委員會主委夷將・拔路兒今出席由民進黨立委管碧玲召集的質詢會議，多名立委質疑高雄市長候選人韓國瑜所說的「母語回家學」，批評韓無視原民語言重要性，但立委黃昭順怒嗆「擺明是因為韓國瑜民調高你們才一直抹黑」，主席管碧玲出言制止，黃昭順回嗆「這不是你管碧玲的場」，現場氣氛火爆。

韓國瑜日前公開表示「母語包括客語、原住民語、越南語等應讓學生們回家學，再開放檢定獎勵系統」。立委洪宗熠質疑，語言應是相輔相成，法律也明文要求學校須教母語。

立委劉世芳認為，原住民語言已面臨瀕危，怎麼可能如韓國瑜所說，將教導的責任通通丟回家庭，質疑「難道媽媽還要負責文化傳承？」

然而黃昭順指出，行政院長賴清德日前也表示明年將確立台灣「雙語國家」的政策，她認為賴清德與韓國瑜兩人的出發點雷同，民進黨立委卻不斷打壓韓國瑜，她怒罵「無恥！這是政治扭曲，擺明是因為韓國瑜民調高你們才一直抹黑」。

主席管碧玲發言「希望大家做到基本尊重」，要求其他立委不可使用「無恥」、「政治扭曲」等形容侮辱其他立委，黃昭順回嗆「主席沒有權利阻止發言，大家都是立委，而且這裡不是你管碧玲的場、是所有立委共有的場」。立委鄭天財也附和「管碧玲你沒有權利評論質詢」。

(中時 )