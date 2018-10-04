想要大啖熱炒海鮮大餐，來野柳龜吼新鮮好吃不踩雷

2018年10月04日 10:32 中時電子報 綜合報導

想要吃美味的萬里蟹又不知道優質店家何處尋嗎？那麼來北海岸就對了！新北萬里的野柳漁港周邊有不少手藝絕佳的海產店等你來探訪，鄰近的龜吼漁港有上個月重新整裝開市的漁夫市集與著名的「海鮮一條街」，當地的海產店都採用當日新鮮漁獲，價格實惠CP值高，來這裡大啖熱炒海鮮大餐絕對值回票價！除此之外，每年9月到12月舉辦的野柳假日活蟹市集，是民眾親自選購現撈活蟹的好去處，當然也不容錯過！另外再告訴大家一個好康，10月20日萬里蟹將舉辦鱻蟹宴活動，每桌只要7,777元就能大啖萬里蟹料理，登記時間就要在10月8日截止，還不趕快上網報名去！

萬里蟹美味料理「蒜香芋絲萬里蟹」

龜吼漁港 漁夫市集與海鮮一條街，新鮮食材看的到，特色料理人氣旺

龜吼漁夫市集攤位現場挑蟹

座落在龜吼漁港旁的龜吼漁夫市集是由在地船家經營，以販售新北特產萬里蟹及在地漁獲聞名北海岸，市集內除販賣在地漁船捕撈的生鮮魚貨攤商外，也有提供代客料理、熱炒現吃及乾貨、飲料的攤商，讓遊客吃喝採買一次滿足。因此，自2014年開始營業以來，人潮絡繹不絕，今年重新整修後在9月21日盛大開市，更是吸引滿滿人潮。

另外，龜吼漁夫市集旁是著名的海鮮一條街，計20家海鮮餐廳各有特色，其中「漁莊本港海鮮」海鮮貨源規格佳且廚藝精緻，懂得斟酌調味來突顯海蟹原味，又藉能其它食材來編織味覺變化，獲得不少懂吃識食的資深饕客的肯定與青睞，季節時蔬炒萬里蟹、咖哩粉絲萬里蟹煲、蒜香芋絲萬里蟹及避風塘炒蟹都是不可錯過的招牌料理！而「三明美食」也是物美價廉，特色料理「龍蝦三明治」，使用知名的營養三明治配上龍蝦，脆皮酥炸的口感讓人非常難忘，還有用蝦泥跟特調配料製做的「特製蝦餅」，比外面的蝦餅要厚上二倍左右，一定要提前預訂才吃得到，節慶及連假期間人氣更旺，還要提早訂桌以免向隅。

野柳漁港 海鮮街大啖美食，各種特色料理千萬別錯過

野柳漁港港東「漁村活海鮮」及「船家餐廳」的老闆都是從小在萬里長大的在地人，船家餐廳的老闆更是船長出身，因此店名取為「船家」，這2家店都採用新鮮漁獲，尤其是當地盛產的萬里蟹，在製作料理的過程中不會添加太多配料，就是要讓客人吃到萬里蟹鮮甜的原味，例如萬里蟹粥、萬里蟹蒸粄條、清蒸萬里蟹等，都是餐廳熱門的料理。

老字號「望海亭-三嫂的店」，在五十多年前只是賣海鮮麵的小攤，後來轉為海鮮餐廳，7年來萬里蟹品牌帶動了品蟹人潮，老店也重新整修店面並設置半開放式廚房，由第三代孫子接手後，不論料理或服務品質，都讓人耳目一新，店內招牌料理是特調蒜香萬里蟹及辣椒炒萬里蟹佐銀絲卷，來到這千萬記得要品嚐！

野柳假日活蟹市集9月22日開跑，鱻蟹宴9月25日起開放認桌

除了剛剛介紹的餐廳，可以吃到萬里蟹以外，假日來到野柳漁港千萬不要錯過在藍色公路候船亭下的假日活蟹市集，今年從9月22日至12月2日每周六日及例假日上午11時到下午5時（天候不佳或賣完會提早收攤）舉辦，現場有新鮮現撈萬里蟹讓民眾可以親自選購，還能在現蒸現吃喔！

還有！還有！幸福洋溢7週年的萬里蟹將於10月20日舉辦鱻蟹宴活動，開放30桌由民眾認桌，另外還有7周年限量7桌的澎湃桌，想要報名上述活動的民眾一定要在107年10月8日下午5時前完成線上報名，主辦單位將於10月9日進行抽籤並以簡訊通知中籤與否，這麼超值的鱻蟹宴，還不趕快揪團來認桌！

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(中時電子報)