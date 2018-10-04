ˊ中市大里光正社會住宅訂年底完工 明年初登記

市議員李天生爭取大里光正社會住宅，打造年輕人的理想國！（陳世宗翻攝）

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台中市第二處社會住宅-大里光正社會住宅，訂今年底完工，並將在11月辦理出租公告，明年初進行登記，市議員李天生4日質詢要求加強宣導促銷，並充實長照、樂齡、幼托等共好設施，將光正社住宅打造成為年輕人的理想家園。

市府都市發展局長王俊傑說明，大里光正社會住宅目前進度達96%，在工程驗收及佈置裝潢後，預計今年底完工，並將在11月間公告出租，明年初進行登記，屆時都發局將規畫系列宣導活動，提供充分資訊，並安排民眾實地參觀，大力促銷。

王俊傑強調，有關租金部份，已委請民間估價師進行估價，將提送委員會審查定案後公佈，預期租金會比豐原永康社會住宅低廉，由於該處鄰近工業區，有勞工及年輕人住宿需求，因此將啟動二期規畫工程，並列入未來施政重點。

李天生指出，大里光正社會工程經費3億2千多萬元，為地下1層、地上9層建物，共計有201戶，由於區位偏遠，因此要求降低租金，吸引年輕人入住，同時光正社宅基地寬廣，一期工程完成後，應該繼續規畫推動二期工程，滿足地方需求。

李天生並要求，充實光正社宅共好設施，引進長照、樂齡、幼托等設施，並且加強管理，在兼顧軟硬體品質下，讓社宅擺脫以往國民住宅品質低落的標籤，提供民眾完善的居住環境。

台中市第一處社會住宅-豐原永康社宅完工啟時，計有1969人提出申請，中簽率只有11％；李天生認為，顯示社會大眾需求量極大，建議市府擴大推動社會住宅興建工程。

(中時 )

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