陳建仁823沒去金門 呂秀蓮：我要透露一個秘密 陳副總統是被冤枉

前副總統呂秀蓮（中）4日舉行金門-兩岸「和平中立示範區」記者會，台北教育大學社會暨公共事務學系兼任助理教授顧立民（右起）、耕莘護專兼任助理教授黃民權、國家展望文教基金會副董事長彭百顯、台灣戰略研究學會秘書長陳振良等人共同與會，並提出金門成為「國際和平中立區」的未來性。（陳信翰攝）

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前副總統呂秀蓮：金門未來應成為世界和平島。（陳信翰攝）

823砲戰紀念日也正值台灣南部大水災，副總統陳建仁全家在823後才赴金門旅遊，遭外界批評；前副總統呂秀蓮今舉辦「金門-兩岸『和平中立示範區』」記者會中表示，「要透露一個秘密，我猜測，不是陳副總統不去金門，應該是有人認為他不宜參加，所以才會延後第二天的行程」；她認為，「陳副總統應該是被冤枉」。

823砲戰當天，不僅蔡英文總統沒有去金門，副總統陳建仁出席金門的紀念會，隨後又有民進黨人士公開表示，823砲戰是國民黨打的仗，引發外界批評；隨後陳建仁又被爆料，823砲戰後，又正逢台灣南部大水災，全家反而跑去金門玩，引來各界撻伐。

呂秀蓮今天表示，「我猜測，以我當過副總統的經驗，我要透露一個秘密，不是陳副總統不去金門，應該是有人認為他不宜參加，所以才會延後第二天的行程，以我做副總統的經驗，陳副總統才沒去，陳副總統應該是被冤枉。」

呂秀蓮說，今天中國時報又登出一張照片，金門有五星旗，讓她想起今年823砲戰紀念日前一天她去金門，看到最多的是當年823炮戰的老兵都回去，她就想到，若蔡總統有來，老兵一定會很高興。

呂秀蓮表示，兩岸關係一定越來越險峻，越來越敏感，千萬不要小看金門，我對金門情有獨鍾。

10月5日剛好是明天，是823結束的日子，她特別選定砲戰最後一天的10月5日，與金門大學合辦一場「金門戰略角色過去、現在、未來」的研討會，邀請多位戰略學者與金門各界菁英共同探討金門的過去、現在和未來。呂秀蓮認為，隨著情境的變遷，金門應該躍升為兩岸之間和平中立的橋樑。

(中時 )

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