首頁
工商
兩岸
香港恒生指數開盤下挫0.23％ 後持續走低
友善列印
小字型
中字型
大字型
分享至
Facebook
分享至
Google+
分享至
Twitter
分享至
Weibo
分享至
line
2018年10月04日 10:38
工商
吳瑞達
新浪財經10月4日報導，4日開盤，港股恒生指數下跌61.86點，跌幅0.23％，指數為27,029.4點，隨後持續走低，跌破27,000點。
(工商 )
她手機掉進西湖找不到 警察請出…
CNN：美軍11月 將派艦機通過台灣…
推薦閱讀
工商人語－過去的讓他過去吧
何秀超任中央財經大學黨委書記
《開盤》股王鴻海開高 台股開盤漲7.85點報11014.19
不滿軍售台灣 傳陸美取消第二輪外交安全對話
港股開盤急跌1.3％
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
請不要刊登與主題無相關之內容
發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。