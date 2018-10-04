怎麼跟慣老闆討加薪？呂秋遠祭出犀利10句話

努力工作多年薪水卻文風不動，被慣老闆吃定的上班族，想爭取加薪就要勇於表態。(達志影像/shutterstock)

友善列印
中時電子報
徐秀娥/綜合報導

努力工作多年，薪水卻文風不動，被慣老闆吃定的上班族，怎樣才可擺脫無法加薪的困境？律師呂秋遠表示，不能加薪，最簡單方法是另謀他職，但若想向老闆爭取，就事先想好說詞，勇於表態。呂秋遠祭出10句話，幫上班族討得應有的薪水。

呂秋遠在臉書上表示，有位在外商公司的上班族向他討教，她是上司的秘書兼做人事窗口，一個人當兩人用，多年認真工作且利用進修人事課程，以為自己的努力會被看見，卻因人事部門在新加坡總部，老闆對她的加薪渴望愛莫能助，甚至開放讓她找大老闆聊聊。她自覺有能力，看到其他產出品質劣的同事，領比自己還多的獎金，心裡委實悶了好久。她問說，怎樣開口向大老闆談條件。

呂秋遠說，如果不知怎麼說，把辭呈放在老闆桌上，就會知道怎麼做了。他指出，悶這麼久也不斷進修，但老闆還是不願意加薪，難道是在做辛酸流眼淚的嗎？

不要以為努力就會被看見，而這位上班族缺乏的是勇氣，不是努力。上班族不想得罪老闆，又想要加薪，本來就是互斥的。如果你有實力，那就勇敢開口，老闆拒絕是他的損失，爭取加薪不成，頂多換工作而已。

呂秋遠提供10句話，幫她打開加薪的僵局。呂秋遠還說，這十句話中挑一句，一定有適用的句子，至少第一句話可以用。

1.老闆，我想加薪，因為我的能力比薪水高，這樣是不行的。

2.老闆，我覺得公司的香蕉只能養得起猴子，但我是人。

3.老闆，最近天氣太熱，我家裝冷氣需要一點錢。

4.老闆，我的表現應該比那隻猴子要好，為什麼我的香蕉比他還少？

5.老闆，我已經五年沒加薪了，我孩子都五歲了。

6.老闆，隔壁的公司正在考慮挖角我，因為他覺得我假日都在為公司進修，太努力了。

7.老闆，我最近想去鴻海應徵人事主管，你有要挽留我嗎？

8.老闆，有缺老闆娘嗎？

9.老闆，你好帥，但是我薪水好低。

10.老娘不幹了，再見。

(中時電子報)

文章來源：呂秋遠臉書

ˊ中市大里光正社會住宅訂年底完… 乾隆送瓔珞的撩妹神器「鵲華秋色…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。