怎麼跟慣老闆討加薪？呂秋遠祭出犀利10句話

2018年10月04日 10:56 中時電子報 徐秀娥/綜合報導

努力工作多年，薪水卻文風不動，被慣老闆吃定的上班族，怎樣才可擺脫無法加薪的困境？律師呂秋遠表示，不能加薪，最簡單方法是另謀他職，但若想向老闆爭取，就事先想好說詞，勇於表態。呂秋遠祭出10句話，幫上班族討得應有的薪水。

呂秋遠在臉書上表示，有位在外商公司的上班族向他討教，她是上司的秘書兼做人事窗口，一個人當兩人用，多年認真工作且利用進修人事課程，以為自己的努力會被看見，卻因人事部門在新加坡總部，老闆對她的加薪渴望愛莫能助，甚至開放讓她找大老闆聊聊。她自覺有能力，看到其他產出品質劣的同事，領比自己還多的獎金，心裡委實悶了好久。她問說，怎樣開口向大老闆談條件。

呂秋遠說，如果不知怎麼說，把辭呈放在老闆桌上，就會知道怎麼做了。他指出，悶這麼久也不斷進修，但老闆還是不願意加薪，難道是在做辛酸流眼淚的嗎？

不要以為努力就會被看見，而這位上班族缺乏的是勇氣，不是努力。上班族不想得罪老闆，又想要加薪，本來就是互斥的。如果你有實力，那就勇敢開口，老闆拒絕是他的損失，爭取加薪不成，頂多換工作而已。

呂秋遠提供10句話，幫她打開加薪的僵局。呂秋遠還說，這十句話中挑一句，一定有適用的句子，至少第一句話可以用。

1.老闆，我想加薪，因為我的能力比薪水高，這樣是不行的。

2.老闆，我覺得公司的香蕉只能養得起猴子，但我是人。

3.老闆，最近天氣太熱，我家裝冷氣需要一點錢。

4.老闆，我的表現應該比那隻猴子要好，為什麼我的香蕉比他還少？

5.老闆，我已經五年沒加薪了，我孩子都五歲了。

6.老闆，隔壁的公司正在考慮挖角我，因為他覺得我假日都在為公司進修，太努力了。

7.老闆，我最近想去鴻海應徵人事主管，你有要挽留我嗎？

8.老闆，有缺老闆娘嗎？

9.老闆，你好帥，但是我薪水好低。

10.老娘不幹了，再見。

(中時電子報)