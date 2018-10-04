高雄》翻盤有望？高市農會理事長蕭漢俊表態力挺韓國瑜

高雄市農會理事長蕭漢俊4日正式表態力挺國民黨高雄市長參選人韓國瑜。（林宏聰攝）

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韓國瑜翻盤有望？一般分析，國民黨在高雄市長選戰缺乏組織，導致韓國瑜在原高縣選區嚴重落後，然而，高雄市農會理事長、白派大老蕭漢俊4日正式表態力挺韓國瑜，並強調這是農民「由下而上」的集體態度，據了解，高雄農會會員9萬多人，代表1個又1個農家，可說是為韓國瑜帶來一股強大助力。

蕭漢俊說，農民很懷念韓國瑜在北農總經理期間，從未發生過蔬菜、水果滯銷，這1個月來，他走訪各區農會，直接詢問農會幹部、產銷班、基層農民，聽到的心聲相當一致，因此高雄市農會決定站出來，號召所有支持農業的朋友及農民，一起支持賣菜郎韓國瑜；他強調「這次氛圍特別不一樣，這個聲音是由下面上來的，而不是由上面下去的！」

蕭漢俊被視為原高雄縣白派大老，但他表示，兩黨政治後，地方派系式微，這次農民選擇力挺韓國瑜，主要是對民進黨執政大環境不滿，農產品滯銷嚴重，尤其很多鄉下長輩無法接受同婚政策。

他指出，接下來會跟各區農會幹部商討，如何實際力挺韓國瑜，或許會反向思考，由農民主動舉辦活動，邀韓國瑜來為農業站台，也凸顯這次是由下而上的動員。

據了解，高雄市農會正式會員有9萬多人，其中位於原高縣的會員多達8萬多人，高縣24個區農會約有2/3與高雄市農會意見較一致，預計為韓國瑜在選情較弱的原高縣帶來一批生力軍。

蕭漢俊坦言，民進黨初選時採全民調，由於感恩劉世芳長期捍衛農民，因此農會選擇挺劉，但當時他對花媽、劉世芳講得很清楚，力挺只到初選為止，大選時還是要看國民黨提出什麼樣的人選，即使花媽再來勸說，他也會堅定支持韓國瑜，「私交歸私交，能夠尊重彼此不同立場，才是真正的好朋友」。

(中時 )

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