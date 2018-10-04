乾隆送瓔珞的撩妹神器「鵲華秋色」藏身在台北故宮

2018年10月04日 10:41 中時電子報 戴安瑋

兩岸夯劇「延禧攻略」中，乾隆送給瓔珞的「鵲華秋色」畫作，被瓔珞轉送給太后，讓乾隆大怒。卻又將瓔珞從「貴人」升為令嬪。這幅畫作，是元代畫家趙孟頫所繪，在戲中竟成乾隆撩妹神器。故宮博物院即起推出的年度大展「國寶再現—書畫菁華特展」，即展出此畫作，11月14日前都可看到。

「鵲華秋色」出現在「延禧攻略」中後半段，女主角魏瓔珞被乾隆連續翻牌子侍寢三天，遭嬪妃妒忌，有嬪妃因此找碴還罰瓔珞跪兩個時辰，乾隆知道後以為是瓔珞恃寵而驕，未予理會，瓔珞也未辯解，直到乾隆發現真相後心裡歉疚，為彌補瓔珞，賞賜珍藏多年、許多嬪妃索借不果，無法一睹的「鵲華秋色」賠罪。沒想到，瓔珞收到畫作後馬上轉手贈給太后，乾隆非常生氣，但也因此將瓔珞從「貴人」升為令嬪。

這段戲碼讓「鵲華秋色」在兩岸追民眾心中埋下深刻印象。故宮博物院收藏的此國寶級畫作，正是劇中乾隆皇撩妹的秘密武器。

故宮書畫處副研究員方令光向《聯合報》指出，「鵲華秋色」是趙孟頫為摯友周密所繪的山東歷城風光，撫慰周密對故鄉的想像。歷史上，乾隆極愛「鵲華秋色」，寫滿鑑賞題跋；乾隆也曾找人把畫帶到山東，打開畫作與實景對照，發現趙孟頫將兩座山的位置畫反了而開心，還在畫中寫跋炫耀自己的「抓古人錯處」。

想看此畫作的民眾，可於11月14日前，前往故宮博物院參觀，可看到乾隆在畫作上的題跋，但不會找到瓔珞的影子，畢竟「延禧攻略」是戲劇。

(中時電子報)