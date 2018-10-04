新中橫迴頭彎路段　11日起整點放行交管逾3個半月

2018年10月04日 10:43 中時 沈揮勝

新中橫公路134K現況。（沈揮勝攝）

新中橫公路133K現況。（沈揮勝攝）

台21線新中橫迴頭彎路段，六月發生大規模坍方，雖經迅速搶通，但為穩固坡面，公路總局信義工務段公告，十月十一日起到明年一月卅一日將實施整點放行交管，由於新中橫草坪頭至塔塔加之間，長期以來即實施夜間管制禁行，民眾欲行走該道路，應先打聽清楚路況。

台21線南投縣水里鄉、信義鄉至玉山塔塔加之間路段，俗稱為新中橫公路，該路段地形落差起伏大，從海拔300爬升到2600多公尺，沿途都是峭壁絕谷，崩塌、阻斷時有所聞。

10多年前，最常出現的阻斷點在指標122K附近的烏乾溪，經公路總局第二區養護工程處興建明隧道因應；幾年前，116K望高寮及133K迴頭彎又發生大規模坍方，經搶通並執行上邊坡坡面保護工程，路況逐漸穩定。

但今年六月迴頭彎又發生坍方，工務段搶通後近月實施機動管制，車輛行經時視況放行；最近因著眼於邊坡保護工程能盡快完成，將於前述這110多天期間，每日上午8點至12點、下午1點到傍晚5點，以每整點放行10分鐘實施交通管制。周六、日及國假日仍採機動性放行。

至於110K草坪頭至145K塔塔加之間常態實施的夜間禁行管制，每天管制時間為傍晚5點半至翌日清晨7點。

(中時 )