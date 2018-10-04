康芮今晚最近台 北部、東北部山區防豪大雨

2018年10月04日 10:44 中時 游昇俯

中度颱風康芮今（4）日上午8點位置在台北東南東方640公里海面上，以時速20公里朝北北西方向前進，預估今晚到明天清晨最接近台灣。受其外圍環流影響，今天下午至明天清晨，北部、東北部雨勢明顯，局部山區有大雨至豪雨等級雨量，明天上午以後才會逐漸趨緩。

中央氣象局預報員李孟軒表示，康芮颱風強度逐漸減弱，明天行進方向將轉北、再轉東北，朝韓國南方海面前進，進入日本海，屆時可能轉為輕度颱風。

受康芮影響，北部、東北部今天下午起雨勢逐漸明顯，平地為間歇性降雨，雨量約在80毫米以下，但山區卻可能有大雨至豪雨等級的雨勢，須特別注意；並且，北部、東半部及恆春半島均有長浪產生，預估長浪將持續至8日，今明兩天風浪較大，浪高可到4至6公尺，應避免海上活動。

李孟軒說，全台各地沿海今天也都有9至11級陣風，海上作業須特別注意；西半部陣風相對東半部稍弱，但仍不建議海上活動。

今天北部氣溫偏涼，高溫僅24到26度，中南部天氣晴朗，高溫可來到30度；明天北部轉為陣雨到多雲天氣，中南部持續晴天，花東地區雲量則會逐漸增多。

李孟軒表示，預估康芮颱風遠離後，北部天氣將穩定到周六、日，下周起隨著東北風增強，北部、東半部再變為下雨天氣，中南部則維持穩定型態。

(中時 )