柯文哲控告葛特曼! 律師：柯的名譽與誠信不容退讓

2018年10月04日 10:53 中時 張孝義

「屠殺」一書的作者伊森葛特曼（Ethan Gutmann）日前在台北召開記者會，被問到是否認為柯文哲是「Liar」（騙子），葛特曼點頭稱「Yes」，被柯文哲團隊發函要求在24小時內提出解釋說明，由於葛特曼並未道歉，4日由柯文哲競選辦公室發言人林坤鋒率律師陸正義，到台北地檢署控告葛特曼誹謗。

林坤鋒表示，柯文哲清楚知道，真正痛苦的，是那些急切等待器官移植機會的病患與家屬。（張孝義攝）

陸正義表示，身為政治工作者，柯文哲市長對於他個人在政治攻防中遭遇可受公評之事，向來包容，也不願意輕啟訴訟。但liar是非常嚴重的指控，尤其對一位講究誠信、正直的政治工作者來說，名譽與誠信是柯文哲的底線，不容退讓。

陸正義說，葛特曼先生身為一位資深獨立記者，同時也是諾貝爾和平獎的被提名人，柯市長難以理解，長年戮力於報導查證工作的葛特曼先生，竟然在國際記者會上，沒有任何證據，便直接指稱市長是騙子。

柯團隊完成遞狀。（張孝義攝）

於是柯文哲團隊在當天立刻發函，要求葛特曼先生在24小時內提出具體的解釋與說明。但是很遺憾的，截至按鈴申告前，始終沒有收到來自葛特曼先生的正式回覆。所以陸正義代表柯文哲市長正式對葛特曼先生提出妨害名譽的告訴，以捍衛名譽。

(中時 )