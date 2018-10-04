萬里蟹產季到！龜吼好吃好買又好玩活動報你知！

2018年10月04日 10:57 中時電子報 綜合報導

為迎接萬里蟹產季的到來，今年新北市政府在龜吼漁港周邊舉辦好吃又好玩萬里蟹行銷活動，9月15日起到11月4日有「蟹蟹，萬里遊你更好」打卡抽獎活動跟「抓大放小-保育互動遊戲屋」，結合時下年輕人最愛的真人夾娃娃機，用螃蟹玩偶教導民眾「抓大放小」的保育概念！另外，這次活動還引進最新科技的Zenbo智慧型機器人現場跟大家一起互動，述說萬里蟹的故事給大小朋友聽，大受民眾歡迎！

民眾參與互動體驗遊戲

9月15日起，「蟹蟹，萬里遊你更好」等你來探尋，現場享優惠還能抽獎拿好禮

漁獲滿載的龜吼漁港，有船家集中擺攤販售最新鮮的萬里蟹以及餐廳雲集的海鮮一條街，一直是饕客品嘗萬里蟹的好去處。為感謝遠方到來的饕客，在產季期間特別舉辦龜吼漁港周邊店家優惠活動，只要民眾9月15日起至11月4日止活動期間內，尋找在龜吼漁夫市集周邊及海鮮一條街店家門口張貼的活動指示牌，依照活動說明拍下合照並出示給餐廳人員，即可享受雙重好禮，第一重為免費招待店家指定小菜飲料優惠，第二重還有機會抽在地五星級飯店業者價值9,966元一泊二食住宿券！還不趕快來尋寶！

現場活動標誌

系列活動更升級！「抓大放小-保育互動遊戲屋」真人娃娃機與Zenbo來助陣

新北市政府漁業及漁港事業管理處長汪昭華說，萬里蟹是廣闊的大海給予萬里最珍貴的瑰寶，長期以來除了推廣萬里蟹新鮮美味外，在保育上也不遺餘力，為傳達萬里蟹保育理念，特別在龜吼螃蟹主題公園設置「抓大放小-保育互動遊戲屋」，9月15日起至11月4日每週六及週日（含國定假日）的11時至18時開放展示萬里蟹漁具漁法，現場打造大型真人娃娃機體驗遊戲（現場排隊的免費活動，年滿6歲即可參加），工作人員操作娃娃機，以吊掛方式將民眾吊起，在球池裡尋找合格螃蟹娃娃取得積分，就可以換得精美禮品。

民眾參觀保育互動遊戲屋

Zenbo智慧型機器人

另外，今年在貨櫃屋內首度引入智慧型機器人Zenbo，民眾參觀捕蟹漁具的同時還能跟Zenbo互動，Zenbo除了能向民眾介紹萬里蟹由來，還有很多萬里蟹的小故事可以跟大家分享，Zenbo用互動學習問答方式，也能啟發小朋友快樂學習的興趣。

到龜吼吃美味萬里蟹，上傳合照打卡享好康還能抽大獎，在保育互動遊戲屋邊玩邊學習還能拿禮品，這麼好吃好玩又好康的活動，還不趕快安排行程，一起來感受萬里龜吼漁港新地標的樂趣！

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(中時電子報)