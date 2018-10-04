若干美國的台海議題專家提出的問題很愚蠢 很危險

2018年10月04日 10:55 中時電子報 劉屏 ／華盛頓電 ／華盛頓電

中華戰略學會研究員張競博士指出，有些美國的台海議題專家缺乏基本的判斷能力，所以會提出愚蠢問題；有些雖曾在大陸進修，卻未能謙虛的解讀中國大陸；但整體而言，他們能容納不同看法，氣度與格局較台灣與大陸為大。

張競為海軍上校退伍，曾擔任國軍艦長，並獲得英國赫爾大學博士學位，為著名軍事專家，其軍事與安全形勢評論獲致肯定。他最近來美參加美國海軍戰爭學院畢業20年同學會，並獲邀至美軍各個戰爭學院演講與交流。在他返回台灣前，與記者暢談此次所見所聞所感。以下為問答全文。

記者：張教授，請教您這次與美國政府與軍事高等學府密集接觸，在交流過程中，所能體會到美國究竟是如何看待中國大陸，華盛頓的葫蘆中又賣得是什麼膏藥？

張競：您如此說，我實在是不敢當。美國行政體系如此龐雜，對華政策更是涉及多個層面，我不過是有幸訪問幾個軍事院校，假若在此就不知天高地厚，妄言論斷華盛頓整體政策，這絕對是膨風吹牛。有人認為我能夠到美軍高等指參戰略學府交流，可視為有所突破，那更是台灣媒體長年受到政治操弄，所產生妄自尊大的吹噓基本思維方式，但實際上不過是自欺欺人、自我安慰。

不過，能夠與美國相關人士互動往來，畢竟還是有點感觸，但要避免以管窺豹，我想讀者必須有所諒解。

///美國專家很習慣聽台灣應和他們///

記者：確實，您先把話說明，其實更讓人可以持平論斷。是否談談您交流的觀感呢？

張競：首先我要提起個某些美方人士會讓人感慨的問題，就是在諸多互動過程中，有人問及我的父母是否來自中國大陸，換言之就是拐彎抹角地在問我是本省外省，然後作為檢視我觀點的參考準據。

我覺得，我們台灣內部族群淵源是否強烈到足以主宰到政治立場與觀點，我們自己要思考；而美國學者也因此把這個引據為評斷我們發言參考基礎，這可就是件相當醜陋的曲解與成見。特別是把論述者出身作為「自我合理開脫(self-rationalization )」的基礎時，那就與種族主義者之激進偏見並無不同。所以聽到美國學者專家如此詢問時，我深深認為這是個危險的徵候，未來必然會影響其解讀兩岸情勢的能力。

記者：這種問法確實相當遺憾，還有其他不盡理想的觀點嗎？

張競：其次就是幾次有人問我是表達我個人意見，還是替政府來表達立場。提出像這種愚蠢問題，讓人覺得許多我們相當重視、與我們往來密切的學者專家，根本就缺乏判斷基本人情世故的能力。

我多次反問這些學者專家，我如果替政府傳話，應該在華盛頓找美國官員對談，怎麼會跑來這裡與您討論？

有些學者專家與我們往來頻繁，已經慣於聽到我們經常正面回應他們的觀點，他們早就搞不清那些回應是客套敷衍，還是認真傾聽思考後真正的肯定。

有一次，某位美方專家三番兩次提醒他人，說我所講的是個人觀點，而非我們政府立場。我當時很不客氣地說，我不知道美國是不是還有獨立思考的知識份子，假若身為學者只知扈從與應和當局，甘心當掌權者喉舌與應聲蟲，我懷疑美國到現在恐怕還是英國殖民地呢。

所幸的是美國社會還是相當能夠接納異見，到最後，我的觀點還是會得到很多在場者認同。其實美國學者專家若是要從台灣找些和音天使，要多少就有多少；但若是認為那就是常態，從而以為台灣不應該有雜音質疑美國政策，那就讓人憂心了。

其實北京對台也犯同樣毛病，順耳話可以讓人樂到忘我，但只有嚴肅逆耳質疑，才會讓人反省與成長。

記者：確實，這是值得美國與台灣都要反省的問題；至於美國對中國大陸觀點上，張教授是否也有值得與讀者分享的看法呢？

///美國專家需要更謙虛的解讀中國大陸///

張競：我確實遇到有些美國學者對於大陸抱持全盤否定觀感，這種心態成為其研究中國大陸黨政情勢與政策發展最大的障礙。比方說，我在交流過程中曾經引述過幾份中國大陸黨政決議文件，甚至是中央軍委公開下發文件，以及中國大陸法律條文。結果遇到具備法政背景的學者當場以輕蔑態度說，中國大陸法制不上軌道，不夠格作為法治國家，所以這些文件不值得探討研究。

身為學者，如果以人廢言，其實是幫自己設下「心牢」，拒絕虛心學習。我記得當時指著窗外一個建築工地，問說是否必須依據政府法規施工，然後提醒對方：您所輕視並且拒絕理解的法律體系內容，規範著十四億人的食衣住行與生活脈動，思考一下有多少棟建築是依據那些法規蓋起來的？

美國雖然視大陸為最重大課題，甚至將來還有可能與之為敵，但是基於「美國獨特主義（American exceptionalism）」所產生之過度自信，實在是未能謙虛認真地解讀中國大陸。

過去數十年間，美國大量讓人遠赴大陸求學，在大陸進修獲得高等學位者亦比比皆是，但能否認真嚴肅看待中共政治運作體制，是能否走出心牢重點所在。美國有素質極高的漢學與中國大陸研究單位，但其能否讓政策主管官員以更嚴肅態度面對北京，將是真正問題重點所在。

記者：最後能否請張老師簡短地為讀者總結本次訪美全程感想呢？

張競：最後我還是要提醒「有容乃大」，這次來美原本是來開我在美國海戰院畢業20週年同學會，很多交流與拜會都是臨時安排，因此不免要面對美國官僚體制重重關卡。但整體說來，美國政府機構與學界仍然是相當能夠容納異見，辦事亦算甚有效率。相對起來，我認為同樣方式在台北與北京絕對是無法走得通，我認為大陸與台灣都可以思考，自信心、氣度與格局才是國力指標。

(中時電子報)