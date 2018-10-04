中研院研究人員缺額擴大 柯志恩：如何加強基礎研究能力？

2018年10月04日 11:12 旺報 李侑珊

國民黨立委柯志恩提出數據並指出，中研院約聘助理人員逐年增加，研究人員缺額卻逐年擴大，質疑如何加強國內基礎研究能量？（李侑珊攝）

中研院院長廖俊智今（4）日率多名一級主管赴立法院教文會備詢，國民黨立委柯志恩在質詢時提到，中研院約聘助理人員逐年增加，研究人員缺額卻逐年擴大，如何強化基礎研究能力？廖則回應，中研院聘才「重質不重量」，學研品質夠好，中研院才會聘用。

柯志恩指出，中研院100年至107年法定編制人數，7年間預計招募到的人才人數為1430人，人才實有人數為1236名，人才缺額人數逐年擴大，截至今年8月底人才缺額人數為194人；另外在正式研究人員方面，截至今年8月底，則有152名，約聘助理人員同樣逐年增加，目前約聘助理人數有4393人。

柯志恩認為，中研院的研究人員數量代表研究能量，論及國內研究人員的生涯紀錄，當中不少人都曾在中研院擔任約聘助理，無法在中研院永久任職，只是申請科技部、教育部等單位的研究補助，薪水不多，但看不到前途，大多人因此選擇離職，轉往其他大學的研究單位服務。

廖俊智則說，「這項數據相當好！」可以看出中研院的研究能量，但中研院聘用人才，學研品質夠好，中研院才會聘用。

另外，近來爆出多起學術倫理爭議，中研院也在8月成立法制處，中研院首任法制處處長劉秉鑫則提到，法制處作為法規委員會的幕僚單位，主要任務在於解決學倫利益衝突的業務管理，但相關法規還在研擬中。

廖俊智則提到，在維護學術倫理價值部分，中研院已成立負責教育與諮詢的「研究誠信提升計畫」，並安排各領域多場次的研究倫理教育訓練課程，院內同仁也接受受訓。

廖俊智也提到，在學術與倫理的建立與監督上，中研院也已設立二級審議機制的學組與院級學術倫理委員會，並依倫理規約與倫理委員會設置及作業要點，處理違反學術倫理情事。

(旺報 )