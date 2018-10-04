台北白晝之夜周末登場 北捷北車-圓山24小時不打烊

2018年10月04日 11:07 中時 張立勳

由北市文化局主辦、台北捷運公司合辦的「2018台北白晝之夜」，即將在10月6日晚上6時跨夜登場！配合白晝之夜活動，捷運「台北車站至圓山站」首度24小時不打烊延長營運服務，班距約20分鐘，北捷歡迎旅客使用電子票證或購買單程票搭乘。

配合白晝之夜加開的捷運跨夜列車，行駛車站為捷運淡水信義線的圓山、民權西路、雙連、中山、台北車站，同時開放5個車站供民眾刷卡進站搭車，列車班距約為20分鐘，並將視相關車站人潮狀況機動加開班次。

北捷特別提醒民眾，民權西路、中山及台北車站等轉乘站，並不開放轉乘服務，屆時請旅客配合現場人員引導進出車站。為了讓民眾盡興參與一年一度的藝術嘉年華，主辦單位特別安排7日凌晨12時至凌晨2時搭乘捷運，可在車廂內欣賞嚴梵與馬汀吉他2人組的音樂演出。

此外，為方便民眾通行，配合開啟中山地下街雙連站到台北車站各出入口，其中「誠品R79」書店將配合活動延長營運到7日上午6時。

今年「2018台北白晝之夜」選定濃縮台北各時期繁華、深具文史故事與混搭風情的中山北路作為藝術發聲場域，以圓山周邊和南西商圈為2大範圍，包含主策畫節目與響應活動，預計一個夜晚將呈現至少43處藝術裝置、70場演出活動。

(中時 )