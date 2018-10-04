藍委批海華轉型「借殼上市」 吳新興：我們是被交代的

2018年10月04日 11:32 中時 陳建瑜

國民黨立委今在立法院批評，僑委會將「海華文教基金會」轉型為「僑台商服務中心」，這是疊床架屋，將海華消滅後，募款、基金擴充，根本是「借殼上市」。僑委會委員長吳新興今表示，僑委會從來沒有去攬這個工作，「我們是被交代的」。

立法院外交及國防委員會今邀請僑務委員會委員長吳新興率僑務委員會單位主管進行專題報告，並備質詢。

蔡英文總統指示成立服務台商專責單位，因此僑委會將「財團法人海華文教基金會」直接轉型為「財團法人僑台商服務中心。對此，國民黨立委江啟臣質詢時指出，這於法於理，及從依法行政角度都很有問題。因為蔡總統一句話，僑委會就把工作攬下來，在台商前面加一個「僑」字，這個政府亂七八糟。

吳新興隨即回應，實際情況並非如此，僑委會從來沒有去攬這個工作，「我們是被交代的」。

江啟臣追問，僑台商跟台商差別多大？台商難道就不是僑台商？前面加一個「僑」字，好像世界就不一樣。經濟部把台商服務工作做好，「你們（僑委會）是外行，你們懂什麼？」

吳新興強調，僑台商有些是傳統僑社，有些是台商，僑委會都要兼顧；這不是只有招商。

江啟臣說，若這不是真正招商，僑委會不能做嗎？僑委會本來就在做台商服務工作，否則你們補助世界台商、亞洲台商會補助什麼？

江啟臣強調，僑委會把扎實工作服務做好，不要疊床架屋，講白一點就改名，要消滅海華，無縫接軌，把資源轉過來，然後再募款，把基金擴充。若你要成立一個新的財團法人，請你照規矩來。當初為何要成立海華？現在這些宗旨都消失了。

吳回應，當初海華是協助僑委會推動海外文教工作，這個宗旨沒有消失，這個工作僑委會僑教處可以取代，可以承擔。

江啟臣回批，這是自打邏輯，若僑委會可直接承擔，你為何要藉這個殼？你借這個殼居心何在？借殼上市，這個業務本來就不應該由僑委會來負責。

江啟臣指出，國防部要成立國防智庫，自己照規矩提經費，外交部要成立亞洲台灣交流基金會，自己提經費編預算，照規矩來，只有僑委會直接幹掉一個基金會，然後改名，這就是僑委會的做法。這跟你在僑界做的手法一模一樣。

吳新興強調，他不認同江說法，政府做任何事情都在立法院監督之下，不可能逃避監督。僑委會不是幹掉基金會，是節省政府公帑。

隨後質詢的國民黨立委林麗蟬也批評，僑委會希望全世界僑胞都支持中華民國，但海華的工作變成僑台商服務中心，把教育拔掉，從事商業行為；不管是經濟部、外貿協會等各部會都在衝這個議題，僑胞早已被遺忘非常久，甚至有些僑生跟他說，他們不如外籍生，僑委會都不好好思考如何協助僑胞。

(中時 )