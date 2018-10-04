質疑葛特曼當選舉打手 柯Ｐ：考慮對吳祥輝、口譯一起提告

2018年10月04日 11:27 中時 張潼

《屠殺》作者伊森・葛特曼2日記者會上指台北市長柯文哲是「騙子（liar）」，柯競選團隊今早正式提告妨害名譽。柯剛剛受訪時進一步表示，葛特曼一個外國人跑來台灣當選舉打手幹什麼，實在是很怪異；另針對中文版出版社負責人吳祥輝、記者會當天翻譯出現許多錯誤和「超譯」的口譯，柯文哲也說，「社會讓不可以讓壞人得逞」，他不喜歡告人，但還是會回去討論看看，該告就一個個告。

葛特曼質疑柯文哲明知大陸器官移植、活摘器官的器官來源來自法輪功，卻還到大陸教導葉克膜技術，間接助長了這些行為。柯文哲今被詢問是否知悉大陸有在活摘良心犯器官？他表示，當年全世界只有2個國家有用死刑犯當器官捐贈，一個是中國、一個是台灣。

柯文哲說，大陸一直沒通過《腦死判定條例》，他不知道最近有沒有通過，至少在他在醫界時沒有，所以當時器官來源是死刑犯；但是，關於死刑犯來源，「這就不是我們知道的範圍」。另外，針對有沒有安排病患到大陸預約器官移植，柯也澄清，沒有啦！

柯文哲重申，不要為了選舉把台灣社會搞亂掉，這樣搞下去會把器官移植、重症醫學都有蠻大傷害。提告部分，媒體詢問是否會告妨害名譽以外的罪狀，或是對吳祥輝、口譯也一併提告？他表示，法庭上律師會一條條那來處理，他知道如果沒有選舉，就沒有這些事，但是有時候社會上不可以讓壞人得逞，所以他本來不喜歡歡告這些，但既然這樣，那就回去討論看看，該告就一起告。

柯文哲還說，葛特曼一個外國人跑來台灣當選舉打手幹什麼？這實在是怪異。媒體追問，民進黨祕書長洪耀福稱此事件與民進黨100％沒關係？柯笑回，重點不是他相不相信，而是台灣人民相不相信。

(中時 )