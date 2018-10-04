妙手把圖書館變整齊 陽明大學自閉症館員獲優秀勞工獎

陽明大學圖書館員工彭聖元罹患自閉症，但同時具有專注堅持的特質，他讓陽明大學有最整齊的圖書館。（陽明大學提供）

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在陽明大學圖書館裡面，每一本書的書背，工整地貼齊書架邊緣，放眼望去沒有一本書突出於書架。這一切都得歸功於館員彭聖元，他雖然患有自閉症，但工作卻非常認真，得今年台北市的優秀身心障礙勞工。

彭聖元2009年來到陽明大學。他雖然罹患自閉症，會喃喃自語，但記憶力強，能迅速熟悉每一本書在書架上的位置，所以書本上架或尋找書籍特別快速。尤其是他喜歡將物品整齊排列的特質，讓圖書館架上的每一本書都能整齊歸位。

事實上，彭聖元剛來到圖書館的時候，因為喃喃自語有時聲音太大，會打擾到圖書館安靜的閱讀環境，過去曾有不少投訴。校方將他調整為只在一、二樓上架書籍，讓他可以安心的工作。

彭聖元舒緩了圖書館大量借還書需上架的工作量，且不遲到不早退，努力把工作做好，今年能獲得優秀身心障礙勞工的肯定。

彭聖元還是優秀的體育選手，曾經代表台灣參加2011年希臘雅典夏季特殊奧林匹克運動會，以及2013韓國平昌冬季特殊奧林匹克運動會，分別獲得獨木舟兩面銀牌（200公尺、500公尺）與競速滑冰1000公尺金牌。

陽明大學圖書館館長郭文華表示，從彭聖元的例子可以看出，身心障礙不一定會影響工作表現，有時候還是工作的助力，一切端賴雇主能不能發現這群孩子的優點。例如彭聖元過去曾是體育選手、又有記憶力強，東西整齊的潔癖，很適合在圖書館從事書籍上架的繁重工作，他跟所有的館員相處得十分愉快，也需有師生的鼓勵。

擔任12年剛卸任圖書館館長衛生福利研究所教授吳肖琪表示，大學是培養全人教育的場合，尤其陽明是一所以醫學為主的大學，學習與身心障礙者共處，具有同理心，有助於培育優秀的醫療人才。

(中時 )

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