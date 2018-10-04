台北》綠媒指大陸對建中統戰 柯P：怎不說是反統戰？

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中時

親綠媒體今天報導，台北市建國中學受大陸山東濟南市台辦邀請，參與為期8天的研習營，校方也給予師生公假前往，有國安人士認為，此舉代表對岸統戰滲透台灣各級學校。市長柯文哲今受訪表示，不要那麼嚴肅當成攻防，而且台灣軟實力還是有優勢，「為什麼不說是反統戰？反攻大陸？」

柯文哲今被詢問是否覺得大陸此舉是在統戰台灣第一志願學校？他表示，有時候不要這樣說被統戰，台灣在軟實力還是有優勢，為什麼不說是反統戰？反攻大陸？不要那麼嚴肅當成攻防，要對台灣自己的軟實力有信心。

針對媒體指控，建國中學則表示，此次8天參訪，包括2天到暨南大學附屬中學、長青中學、山東大學，其餘還包括搭飛機，以及參觀孔子故居、孔廟等國文課本內也會讀到的景點，或是黃河、泰山等。從學校老師立場來看，讀萬卷書不如行萬里路，這是拓展國際視野的旅程，同一時間也有參訪團到新加坡、日本，每年學校安排的參訪也不只這些，也去過韓國、德國、柬埔寨、緬甸等，1年有10多個，這些也都是公假、都是去學習。

建中強調，對所有國家都是相同標準，不管去哪裡，評估標準就是「與教育有沒有相關」、「去了之後有沒有學習價值」等，只要有老師願意帶隊、學生家長也願意，就會讓學生去參訪；而且，去哪裡都是跨文化交流，會互相影響，要怎麼解讀是見仁見智。

(中時 )

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