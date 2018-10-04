消失的百萬連署書 中選會烏龍還是綠營膨風？

2018年10月04日 11:55 中時 王正寧

2007年民進黨所提兩個公投案被揭露不合格率才是最高後，中選會連忙跳出來澄清，但國民黨文傳會副主委洪孟楷上午引用當時民進黨發布的新聞稿指出，如果不是中選會把高達120萬份的連署書搞丟，就是民進黨當初吹牛又膨風，根本沒那麼多民眾支持。

他強調，中選會是獨立的行政機關，依法行政才是應有作為，而非作為任一政黨的打手、側翼，中選會要與民進黨相互打臉，人民沒興趣，國民黨及全民只在乎，中選會能不能公平主持選務，這才是重點。

洪孟楷指出，從民進黨官方網站新聞稿可搜尋到，2007年6月23日「討黨產140萬份連署目標已達成 感恩全民齊打拼」，及2007年11月28日「272萬份連署書送往中選會 代表台灣入聯的主流意志」兩則新聞稿，這二則皆是完全由民進黨發出。

洪孟楷更親自現場示範給媒體看如何搜尋到這兩則新聞，證明這完全是明載在民進黨官網上的內容，並沒有經過任何變造。民進黨宣稱分別送了140萬份及272萬份連署書至中選會，怎麼事隔10年被中選會打臉，原來當初僅有101萬餘份及156萬餘份的連署書送達，中間高達百萬份的連署書憑空消失，令人感到匪夷所思。

洪孟楷表示，被消失了百萬份連署書民進黨卻沒有任何反應？令人懷疑當時執政的扁政府與中選會有什麼不可告人之事。因若不是中選會搞烏龍，就是民進黨新聞稿騙很大，連白紙黑字的新聞稿在數字上都能睜眼說瞎話，其他還能令人相信多少？

他說，這兩天有綠委跳出來指控國民黨收據造假、數據捏造，但公投是案明明是國民黨與獨立機關中選會的事，綠委急忙跳進來護航，更坐實了過去促轉會洩密講到綠委是側翼的真相。國民黨重申連署書收據是正式公文書信，有中選會收文章，執政黨不要為了選舉，失去高度。也請中選會別當人民的公敵，要刻意阻擾公投的進行。

(中時 )