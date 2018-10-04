淪為政治提款機 吳音寧眼中的柯P是這樣

台北農產運銷公司總經理吳音寧。(本報系資料照片)

友善列印
中時電子報
編輯/ 、財訊雙週刊文/郭瓊俐

原本被視為對手陣營「政治提款機」的吳音寧，似乎愈戰愈勇，經過一番交戰後，台北市政府改派北農董事長。在柯P與她的交戰告段落後，吳音寧如何看待這段紛擾？

攝影記者清晨4點半抵達台北第一果菜市場，沒想到台北農產運銷公司總經理吳音寧早已巡完市場一圈。她再帶著記者走一遭，一邊介紹各樣蔬果，一邊和批發商熱絡地聊天，完全融入這個環境中。但攝影記者要拍她的個人照時，她立刻收起朋友般的親切感，雙肩拱起、雙手插腰，試圖擺出一股架勢。

這樣的轉變，她在辦公室接受專訪時也發生過。本來自然地和我們寒暄聊天，但一坐定位後，她吸了一口氣，說了一聲「好！」似乎是準備接受一場盤查。從這些動作，仍看得出她對台北的政治與媒體叢林的警戒。

的確，過去近半年來，她在這兩方面都吃了不少苦頭。這些苦頭的關鍵，除了與她自身的作風有關外，另一個關鍵角色當然是台北市長柯文哲。

眼中的柯P 「他接收的訊息未必正確」

「我也不知道他為什麼突然之間那麼生氣？」被問到柯文哲3個字，吳音寧突然像觸電般地把臉轉過去，整顆頭幾乎要埋在沙發裡。過了好幾秒，她才轉過頭來，小聲地說：「我也很難…，這要怎麼講？但我覺得他接收到的訊息不一定是正確的。」

吳音寧重拾聲音和精神說，「就是台北市政府，我感覺內部有一點點亂，各自單位的做事方式、各自回報的訊息，我覺得滿亂的。」她指的是在第一市場改建案風波中，柯P被問到吳音寧的事，突然暴怒到爆粗口的事。「但我可以說的是，從休市到第一市場改建的很多過程中，我不知道市長收到的訊息怎樣。」吳音寧說明，很多事她都有和台北市政府市場處溝通，但溝通的結果有沒有到市長那邊去，「他到底對我們是怎樣，我不清楚。」...【更多精彩內容，請見《財訊雙週刊》】

(中時電子報)

還原北農休市三天荒謬劇始末！
柯文哲：臺灣存在獵巫文化，出事一定要燒死女巫
沈富雄：從來就不吃素的Ｐ
柯文哲：人不是我派的，我卻每天在議會被罵
柯P以退為進 拿陳景峻祭旗內幕

陳時中重申販賣器官移植在醫學倫… 柯P仲介買賣器官？心臟外科醫蘇…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。