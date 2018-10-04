淪為政治提款機 吳音寧眼中的柯P是這樣

2018年10月04日 16:16 中時電子報 邱怡萱 、財訊雙週刊文/郭瓊俐 編輯/、財訊雙週刊文/郭瓊俐

原本被視為對手陣營「政治提款機」的吳音寧，似乎愈戰愈勇，經過一番交戰後，台北市政府改派北農董事長。在柯P與她的交戰告段落後，吳音寧如何看待這段紛擾？

攝影記者清晨4點半抵達台北第一果菜市場，沒想到台北農產運銷公司總經理吳音寧早已巡完市場一圈。她再帶著記者走一遭，一邊介紹各樣蔬果，一邊和批發商熱絡地聊天，完全融入這個環境中。但攝影記者要拍她的個人照時，她立刻收起朋友般的親切感，雙肩拱起、雙手插腰，試圖擺出一股架勢。

這樣的轉變，她在辦公室接受專訪時也發生過。本來自然地和我們寒暄聊天，但一坐定位後，她吸了一口氣，說了一聲「好！」似乎是準備接受一場盤查。從這些動作，仍看得出她對台北的政治與媒體叢林的警戒。

的確，過去近半年來，她在這兩方面都吃了不少苦頭。這些苦頭的關鍵，除了與她自身的作風有關外，另一個關鍵角色當然是台北市長柯文哲。

眼中的柯P 「他接收的訊息未必正確」

「我也不知道他為什麼突然之間那麼生氣？」被問到柯文哲3個字，吳音寧突然像觸電般地把臉轉過去，整顆頭幾乎要埋在沙發裡。過了好幾秒，她才轉過頭來，小聲地說：「我也很難…，這要怎麼講？但我覺得他接收到的訊息不一定是正確的。」

吳音寧重拾聲音和精神說，「就是台北市政府，我感覺內部有一點點亂，各自單位的做事方式、各自回報的訊息，我覺得滿亂的。」她指的是在第一市場改建案風波中，柯P被問到吳音寧的事，突然暴怒到爆粗口的事。「但我可以說的是，從休市到第一市場改建的很多過程中，我不知道市長收到的訊息怎樣。」吳音寧說明，很多事她都有和台北市政府市場處溝通，但溝通的結果有沒有到市長那邊去，「他到底對我們是怎樣，我不清楚。」...【更多精彩內容，請見《財訊雙週刊》】

(中時電子報)