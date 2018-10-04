NBA》連股神都讚嘆 巴菲特：詹皇太會賺錢

詹姆斯的投資賺錢眼光，連巴菲特都喊讚。(美聯社)

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中時電子報

「小皇帝」詹姆斯的賺錢投資眼光，連「股神」巴菲特都稱讚！跟詹皇擁有不錯私交的巴菲特，日前接受《USA TODAY》專訪表示，詹皇具備那種能從垃圾堆當中挑出寶貝的投資眼光，今年夏天選擇跳槽湖人，更是最正確的決定！

「有些人的頭腦在某些領域確實特別靈光，也跟一般人完全不同，」名列世界前3富豪的巴菲特說，「詹姆斯不僅擁有理財頭腦，也能理解各種事物，他可以從垃圾當中挑出寶貝，而且是在旁人給你不同意見情況下，他仍能獨具慧眼。」

巴菲特跟騎士老闆吉伯特是好友關係，在詹姆斯被騎士選上沒多久，兩人就透過吉伯特認識了，隨後不僅保持聯繫，巴菲特更帶著詹姆斯一起打高爾夫球，且共進晚餐，藉此幫助詹姆斯認識不少達官貴人，也拓展他的不少人脈關係。

「我很開心看到當年詹姆斯重返克里夫蘭，且為騎士贏下1座總冠軍，那是1個無與倫比的成就，」巴菲特說，「但是當前考慮到所有相關因素，我相信他做出最正確的決定(加盟湖人)，畢竟他的很多天賦，都不僅侷限在球場上。」

事實上，自從詹姆斯宣布加盟湖人後，他在娛樂事業上面的投資，就獲大幅度的進展，像是電影「怪物奇兵2」的準備開拍，只能說自從加入NBA後，就已賺到7.6億美元的詹皇，未來還會持續累積他的驚人財富。

(中時電子報)

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