柯P仲介買賣器官？心臟外科醫蘇上豪：選擇相信葛特曼

2018年10月04日 11:31 中時電子報 戴安瑋

博仁綜合醫院心臟外科主任蘇上豪表示，在柯醫師仲介器官移植的疑雲中，他選擇相信葛特曼。翻攝蘇上豪醫師臉書

《屠殺》作者伊森．葛特曼日前在記者會上，指台北市長柯文哲是騙子，還懷疑他是器官仲介中間人，柯P今天正式提告。博仁綜合醫院心臟外科主任蘇上豪表示，在柯醫師仲介器官移植的疑雲中，他選擇相信葛特曼。至於柯市長是否有說謊，倒也未必，最有可能是玩「文字遊戲」，柯只有「私下安排」，不會明目張膽去仲介器官買賣。

蘇上豪在《臉書》上以「柯醫師仲介器官移植的疑雲—為何我選擇相信伊森．葛特曼」為題，寫了2800多字，最後他提出自己的看法。他說，伊森不僅出書爆料，而且還在至少三個國家的國會聽證會上發誓做證，我認為他說謊的機率是微乎其微。

他說，柯醫師多次進出大陸演講，透過「關鍵人士」提醒，他和伊森書中所言一様，大概知之甚詳，當然對於價格和如何安排也有一定了解。

蘇指出，對於這種病人，轉介的醫師根本不用親自帶去大陸。大抵是由掮客帶著他們及家屬，去「安排」好的醫院比對死刑犯，等待執行死刑後再做器官移植，回臺灣再到有合作的醫師那裡做追蹤，如此才算是有「品質管控」的服務，轉介醫師得到那些不可能查到記錄的「感謝金」和「仲介費」，才符合潛規則 。

他更說，這種事是不能公開的祕密。以我為例，雖然沒有去過大陸接觸這些「關鍵人士」，但十多年前也有「掮客」來遊說過，希望我可以替他們轉介手上等待器官的病人，到大陸去做移植－我不曾答應，因為賺這種錢良心如何安寧？

蘇上豪表示，讀他資料分析完畢，相信臉友一定可以了解，在這場「仲介兩岸器官移植」的疑雲中，為何我比較相信伊森‧葛特曼的原因了。

蘇上豪臉書也因這篇po文，在ptt上洗版，他的臉書也被攻擊。對此，他說，由於柯醫師及伊森之間已經進入司法程序，本人的臉書不便再加油添醋，將靜待司法做評判。

(中時電子報)