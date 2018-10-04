MLB》法官連2年外卡開轟成史上第1人 洋基闖進美聯分區系列賽

洋基隊賈吉（Aaron Judge）成為大聯盟史上首位連2年在外卡戰開轟的球員。(路透)

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中時電子報
/綜合報導
洋基隊沃特（Luke Voit）6局下擊出關鍵的三壘安打。(美聯社)

洋基隊4日與運動家隊進行美聯外卡戰，賈吉（Aaron Judge）首局就扛出2分炮，成為大聯盟史上首位連2年在外卡戰開轟的球員，加上沃特（Luke Voit）關鍵的帶2分打點三壘安打奠定勝基，洋基終場就以7比2晉級美聯分區系列賽。

1局下賈吉就擊出季後賽首轟，一棒為洋基攻下2比0領先，運動家「歐噴醬」先發投手韓德瑞克斯(Liam Hendriks)1局投球就退場，被擊出1支安打就是1發2分炮。

此後9個半局雙方均無法突破得分大門，直到6局下，賈吉、希克斯（Aaron Hicks）連續2支二壘安打，洋基再下一城，隨後沃特在二、三壘有隊友時敲出三壘安打，洋基領先來到5分，沃特接下來則在桂格瑞斯(Didi Gregorius)高飛犧牲打護送下跑回分數，比數形成6比0。

洋基先發投手塞弗瑞諾（Luis Severino）4局只被擊出2支安打，飆出7次三振但也送出4次四壞保送、沒有失分。接替投球的貝騰塞斯(Dellin Betances)2局投球沒被擊出安打，投出3次三振，前6局與塞弗瑞諾聯手完美壓制運動家隊。

運動家隊8局上才靠著重炮K.戴維斯（Khris Davis）的2分炮打破鴨蛋，追成2比6，不過下半局史坦頓(Giancarlo Stanton)回敬一發陽春炮，洋基仍握有7比2的領先優勢，終場就以5分差獲勝。

(中時電子報)

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