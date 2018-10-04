《全台最速報》葛特曼不道歉 柯文哲提告妨害名譽

2018年10月04日 11:41 中時電子報 綜合報導

◎葛特曼不道歉 柯文哲提告妨害名譽

「屠殺」一書的作者伊森葛特曼（Ethan Gutmann）日前在台北召開記者會，被問到是否認為柯文哲是「Liar」（騙子），葛特曼點頭稱「Yes」，被柯文哲團隊發函要求在24小時內提出解釋說明，由於葛特曼並未道歉，4日由柯文哲競選辦公室發言人林坤鋒率律師陸正義，到台北地檢署控告葛特曼誹謗。

◎求償金出爐 落跑山友遭索賠243萬元

彰化縣葉姓山友上個月攀爬中央山脈南三段時，因求援獲救後再落跑，害慘7名為了救援他的救難人員反而受困，導致出動多趟直升機、耗費大量社會成本。南投縣消防局決定對他開罰並求償，救援成本金額經空勤總隊及消防局精算出爐，含罰款高達243萬餘元。

◎民宅暗夜烈火 一家6口驚逃 母命喪火場

彰化市彰南路一棟4樓加蓋透天厝民宅今天凌晨0時59分火警，火勢來得猛爆，一發不可收拾，蔡姓男子一家6口從睡夢中驚醒，分頭逃生，或衝向頂樓或爬從二、三樓窗口跳向鄰居屋頂，蔡父的57歲黃姓太太卻在倉皇中落下，被嗆昏在樓梯間燒成一具焦屍，獲救後家人悲痛不已，是否是電線走火或是其他原因釀成火災，消防局還在釐清中。

◎韓國瑜有望翻盤？高市農會理事長表態力挺

韓國瑜翻盤有望？一般分析，國民黨在高雄市長選戰缺乏組織，導致韓國瑜在原高縣選區嚴重落後，然而，高雄市農會理事長、白派大老蕭漢俊4日正式表態力挺韓國瑜，並強調這是農民「由下而上」的集體態度，據了解，高雄農會會員9萬多人，代表1個又1個農家，可說是為韓國瑜帶來一股強大助力。

(中時電子報)