《全台最速報》葛特曼不道歉 柯文哲提告妨害名譽

《全台最速報》葛特曼不道歉 柯文哲提告妨害名譽

友善列印
中時電子報
綜合報導

◎葛特曼不道歉 柯文哲提告妨害名譽

「屠殺」一書的作者伊森葛特曼（Ethan Gutmann）日前在台北召開記者會，被問到是否認為柯文哲是「Liar」（騙子），葛特曼點頭稱「Yes」，被柯文哲團隊發函要求在24小時內提出解釋說明，由於葛特曼並未道歉，4日由柯文哲競選辦公室發言人林坤鋒率律師陸正義，到台北地檢署控告葛特曼誹謗。

◎求償金出爐 落跑山友遭索賠243萬元

彰化縣葉姓山友上個月攀爬中央山脈南三段時，因求援獲救後再落跑，害慘7名為了救援他的救難人員反而受困，導致出動多趟直升機、耗費大量社會成本。南投縣消防局決定對他開罰並求償，救援成本金額經空勤總隊及消防局精算出爐，含罰款高達243萬餘元。

◎民宅暗夜烈火 一家6口驚逃 母命喪火場

彰化市彰南路一棟4樓加蓋透天厝民宅今天凌晨0時59分火警，火勢來得猛爆，一發不可收拾，蔡姓男子一家6口從睡夢中驚醒，分頭逃生，或衝向頂樓或爬從二、三樓窗口跳向鄰居屋頂，蔡父的57歲黃姓太太卻在倉皇中落下，被嗆昏在樓梯間燒成一具焦屍，獲救後家人悲痛不已，是否是電線走火或是其他原因釀成火災，消防局還在釐清中。

◎韓國瑜有望翻盤？高市農會理事長表態力挺

韓國瑜翻盤有望？一般分析，國民黨在高雄市長選戰缺乏組織，導致韓國瑜在原高縣選區嚴重落後，然而，高雄市農會理事長、白派大老蕭漢俊4日正式表態力挺韓國瑜，並強調這是農民「由下而上」的集體態度，據了解，高雄農會會員9萬多人，代表1個又1個農家，可說是為韓國瑜帶來一股強大助力。

(中時電子報)

更多精彩內容，深度新聞報導盡在《翻爆》APP！

更多新聞請看中時電子報+QRCODE
柯P仲介買賣器官？心臟外科醫蘇… 古董車核發專用牌照 帶動產業發…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。