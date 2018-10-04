古董車核發專用牌照 帶動產業發展

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行政院長賴清德今（4）日拍板，《道路交通管理處罰條例》修正案，參考國際作法將古董車管理入法，帶動古董車產業發展，核發專用牌照、安檢及行駛道路等配套。

交通部路政司長陳文瑞今於行政院會後記者會表示，為完善古董車管理，並協助其產業化，未來修法通過後，將核發古董車專用牌照，並且須於特定時間、區域或路段行駛。若違反將處以900～1,800元之罰緩，並扣繳註銷牌照。

此次修法共有「落實課責酒駕行為」、「古董車管理」、「速度管理」、「駕駛人管理」、「車輛管理」5大修正重點。

陳文瑞說，為落實課責酒駕行為，未來酒駕駕駛接受道路交通安全講習，其相關費用由參加者自行負擔。

並參考國際上均將「速度管理」列為提升道路安全關鍵因素，修法將嚴重超速之規定由現行超過規定之最高時速60公里修正為超過最高時速40公里，以提升道路交通安全。

為強化駕駛人管理，修法增訂租賃期一年以上之租賃業汽車，經租賃業者申請，得以租用人為被通知人製單舉發交通違規；增訂領有聯結車、大客車、大貨車或小型車駕駛執照，未依規定駕駛輕型機車者之罰責；增訂超車行為之定義說明，用以釐清超車行為與變換車道之行為區分。

車輛管理部分，增訂尾燈、煞車燈、倒車燈、方向燈、後霧燈、第三煞車燈、輪廓邊界標識燈污穢不予清潔或為他物遮蔽，致影響正常辨識，及裝置不合規定音調喇叭之罰責。

提高汽車裝載物品掉落、飛散、滲漏等情形之罰鍰額度；另明定裝載危險物品未依規定車道行駛之罰責；增訂若有車輛機件、設備、附著物不穩妥或脫落等情事處罰汽車駕駛人之處罰及記點規定；其受吊銷駕駛執照者，納入三年內不得考領駕駛執照範疇，並刪除相關重複規定。

(工商 )

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