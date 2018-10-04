打造動物友善城市 周永鴻發表動保政見

台中市議員參選人周永鴻發表動保政見，呼籲「讓流浪在這一代為止，流浪犬貓也能得到幸福。」（王文吉攝）

友善列印
中時
市議員參選人周永鴻收養流浪狗「棒棒」。（王文吉攝）
市議員參選人周永鴻收養流浪狗「棒棒」，他承諾當選後將各行政區設立更多友善寵物公園，甚至在大型公園增設寵物專區。（王文吉攝）
資深馬術教練牽出「迷你馬」為周永鴻站台。（王文吉攝）

響應世界動物日，台中市議員第五選區（潭子、大雅、神岡）參選人周永鴻發表發表動保政見，包括強力監督落實動保法，加強查緝棄養、虐待動物者，國民教育納入動保知識等。他還帶著愛犬「棒棒」到神岡區圳前仁愛公園與民眾互動，資深馬術教練王育權牽出迷你馬站台，盼提醒大家關注不同動物的權益。

周永鴻競選總部收養流浪狗「棒棒」，他反思「如果大家都能以領養代替購買、不棄養，將使更多的動物找到溫暖的家。」面對不時傳出台大學生虐殺大橘子案、宮廟潑熱水燙貓事件等虐殺動物的新聞，周永鴻主張，應在國民教育落實生命教育，從小培養孩子尊重生命。

針對台中友善動物的環境，周永鴻也指出，目前台中僅有1座友善寵物公園，未來應持續在各行政區設立更多友善寵物公園，甚至在大型公園增設寵物專區，設置清理設備，讓飼主及寵物都能有友善、安全的休憩空間。

周永鴻還提出強力監督落實動保法，加強查緝棄養、虐待動物者，建立領養回訪機制等動保政見。至於流浪犬貓問題，周永鴻提出各行政區定期舉辦免費絕育、寵物登記及施打狂犬病疫苗服務，並落實TNVR（捕捉、結紮、原地釋放），漸進式減少浪孩數量，他呼籲「讓流浪在這一代為止，流浪犬貓也能得到幸福。」

現場出現1隻特別的毛小孩讓民眾紛紛驚呼，資深馬術教練王育權牽出他的寵物「迷你馬」為周永鴻站台。王育權表示，不同的物種的動物也都是一樣可愛，都需要被關懷照顧，希望藉由世界動物日提醒大家關注。

(中時 )

南韓免稅店祭代購回扣、代金卡 … 同件器官案兩種態度 網友灌爆賴…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。