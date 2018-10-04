打造動物友善城市 周永鴻發表動保政見

2018年10月04日 11:52 中時 王文吉

市議員參選人周永鴻收養流浪狗「棒棒」。（王文吉攝）

市議員參選人周永鴻收養流浪狗「棒棒」，他承諾當選後將各行政區設立更多友善寵物公園，甚至在大型公園增設寵物專區。（王文吉攝）

資深馬術教練牽出「迷你馬」為周永鴻站台。（王文吉攝）

響應世界動物日，台中市議員第五選區（潭子、大雅、神岡）參選人周永鴻發表發表動保政見，包括強力監督落實動保法，加強查緝棄養、虐待動物者，國民教育納入動保知識等。他還帶著愛犬「棒棒」到神岡區圳前仁愛公園與民眾互動，資深馬術教練王育權牽出迷你馬站台，盼提醒大家關注不同動物的權益。

周永鴻競選總部收養流浪狗「棒棒」，他反思「如果大家都能以領養代替購買、不棄養，將使更多的動物找到溫暖的家。」面對不時傳出台大學生虐殺大橘子案、宮廟潑熱水燙貓事件等虐殺動物的新聞，周永鴻主張，應在國民教育落實生命教育，從小培養孩子尊重生命。

針對台中友善動物的環境，周永鴻也指出，目前台中僅有1座友善寵物公園，未來應持續在各行政區設立更多友善寵物公園，甚至在大型公園增設寵物專區，設置清理設備，讓飼主及寵物都能有友善、安全的休憩空間。

周永鴻還提出強力監督落實動保法，加強查緝棄養、虐待動物者，建立領養回訪機制等動保政見。至於流浪犬貓問題，周永鴻提出各行政區定期舉辦免費絕育、寵物登記及施打狂犬病疫苗服務，並落實TNVR（捕捉、結紮、原地釋放），漸進式減少浪孩數量，他呼籲「讓流浪在這一代為止，流浪犬貓也能得到幸福。」

現場出現1隻特別的毛小孩讓民眾紛紛驚呼，資深馬術教練王育權牽出他的寵物「迷你馬」為周永鴻站台。王育權表示，不同的物種的動物也都是一樣可愛，都需要被關懷照顧，希望藉由世界動物日提醒大家關注。

(中時 )