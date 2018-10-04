夫妻吵架！ 女吞安眠藥自殺 警方及時救援

員警透過手機定位，得知女子位置，發現林姓女子入住汽車旅館，與業者及家屬一同進入時發現林姓女子在房內已割腕及服用安眠藥，即時搶救。（馮惠宜翻攝）

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馮惠宜

日前1位30歲的林姓女子因與丈夫吵架，隨後離家外出，一時想不開竟到附近某汽車旅館內服安眠藥及割腕自殺，台中太平警分局新平派出所獲報立即通報緊急協尋，警方透過手機定位後並派員搜尋，在旅館業者的協助下找出女子入住房號，隨後警消人員緊急協助救護，成功挽回寶貴性命，家屬非常感謝警方熱心協助。

太平警分局新平派出所警員張家順、蕭順瑋，日前下午5點多執行巡邏勤務，接獲通報稱「女子有憂鬱症傾向，疑似要自殺請警方協尋。」

員警受理後立即透過手機定位，得知女子位置在新興路附近，員警與家屬一同在附近搜尋，機警的員警心想會不會在附近汽車旅館內，隨即前往探詢業者有無該車入內消費，一查之下發現林姓女子剛入住不久，隨即與業者及家屬一同進入，發現林姓女子在房內已割腕及服用安眠藥，趕緊初步止血，並通知消防人員前來救護，在家屬陪同下送往附近醫院治療，無生命危險。

家屬低調表示，女子有憂鬱症的病史，最近常會因不明原因與其先生吵架，甚至認為先生騙她或有事瞞著她，竟會讓她想不開做出傻事，非常感謝警方積極救護，避免發生憾事。

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