同件器官案兩種態度 網友灌爆賴神4年前貼文：換位置就換腦袋

2018年10月04日 11:51 中時電子報 林毅

台北市長柯文哲相隔4年後，再度捲入器官仲介疑雲，不少綠營與獨派人士群起攻之，「宅神」朱學恒對此就在臉書感嘆，賴清德4年前4年後的態度完全不一樣，如今完全噤口。

2014年，醫師公會理事長、國民黨立委蘇清泉大動作指控柯文哲和台大「強摘病人器官」，當時賴清德在臉書高分貝反擊，發表近千字長文痛批蘇清泉「身為醫界領袖，卻踐踏醫學專業，破壞同袍名聲，自甘淪為政治打手，侵犯良知底線，使醫界蒙羞，傷害台灣醫學形象」，還嗆蘇清泉應立刻辭去醫師公會理事長職務，公開道歉。

賴清德當時更說「有柯醫師超越藍綠的白色力量，才是擺脫政治惡鬥唯一的路」。然而到了2018年柯綠分手後，這回換成以吳祥輝為首的綠營與獨派人士猛打一樣的器官議題，賴清德卻完全噤口，讓朱學恒忍不住開酸「當年挺身而出擲地有聲的賴醫師，今天沉默不語黃鐘毀棄的賴院長，也不過就是四年啊，賴院長能夠面對四年前的賴醫師解釋自己為什麼噤口不言嗎？」

不少網友表示「為了自己總統之路，當然不能再挺柯了」、「非我族類啊」、「柯文哲如果支持台獨，他們就會支持，也根本不會有今天的事情」、「換位置就換腦袋果然是真的」，也有大量網友灌爆賴清德臉書：「來朝聖」、「來看賴院長的超時空自我打臉」、「朝聖，這94政治」、「我是來看神的正義的」、「大家別誤會，賴院長不當醫師很久了」。

(中時電子報)