柯文哲告葛特曼 吳祥輝：該告的不敢告 告Liar傷害最小

《屠殺》作者伊森葛特曼2日來台舉行記者會 ，會場提供《屠殺》第九章全文—國家的器官供媒體參考。（中時資料照 陳信翰攝）

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中時電子報
葛特曼召開記者會，指柯文哲是騙子。(中時資料照 陳信翰攝)

台北市長柯文哲今（4日）正式委由律師到台北地檢署控告「屠殺」一書的作者伊森葛特曼（Ethan Gutmann）誹謗。代表柯團隊遞狀的律師陸正義表示，「liar」是非常嚴重的指控，名譽與誠信是柯文哲的底線，不容退讓。對此，「屠殺」中譯本出版社負責人吳祥輝表示，柯文哲老狗玩不出新把戲，只會轉移焦點，真正該告的不敢告，告「Liar」的傷害最小。

葛特曼（Ethan Gutmann）2日在台北召開記者會，明確指出，他認為柯文哲是騙子（Liar），並指柯「教導大陸如何使用葉克膜技術，是他認為最糟的部分」。

對於葛特曼的指控，柯文哲要求他在24小時內道歉，但葛特曼未有回應，柯文哲競選辦公室發言人林坤鋒今率律師陸正義，到台北地檢署控告葛特曼誹謗。

對於柯文哲提告葛特曼，出版「屠殺」一書中譯本的蝴蝶蘭文創負責人吳祥輝在臉書發表聲明如下：

「柯文哲老狗玩不出新把戲，只會轉移焦點。

第一。真的該告的他不敢告。因為會構成誣告。而且會啟動真相的調查。

第二。他不做個告的動作，就難以對柯粉交代。柯粉會全面崩潰。所以他非告不可。

第三。要告甚麼才不會啟動調查，又能面對誣告的反訴時，能傷害最小。這是他的考慮。

第四。告「Liar」的傷害最小。因為和真相無關。這當然是誣告。因為任何台灣人都可以光靠谷歌就找到他許多「Liar」的證據。他即使被控誣告敗訴，也只是罰點錢。法院認定的「Liar」而已。他本來就是個「Liar」，法院認不認證無所謂。

是的。我也說柯文哲是Liar 要不要來告我啊？」。

(中時電子報)

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