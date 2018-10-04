這一碗附雞腿只要20元！網暴動：難怪會死忠

2018年10月04日 11:58 中時電子報 尉遲佩玉 / 綜合報導 / 綜合報導

嘉義市一家老字號小吃店，因餐點一律20元以內，被稱為「20元大飯店」。(圖/翻攝自爆廢公社)

物價上漲、薪水不漲，精打細算的小資族吃一餐要花多少錢呢？一家老字號小吃店，店內餐點一律20元以內，不論魯肉飯、排骨湯，一碗雞湯也只賣20元，而且還有整支雞腿，因為價格實在太佛心，被當地人稱為「20元大飯店」，還頗富盛名，擁有一票粉絲，照片被po上網後網友暴動，直呼「難怪會死忠」。

這家位於嘉義市民生北路的小吃店並不起眼，也沒有豪華的店面，最大賣點就是牆上那張數十年不變的菜單，會擁有一票死忠粉絲的原因，就是店內餐點幾乎都只要20元，包括筍干排骨、煸魚白菜、鹹菜鴨湯等全部均一價，最令人驚喜的是，20元的香菇雞湯，裡面竟然有整支雞腿。

有人將這家「20元大飯店」照片po在臉書《爆廢公社》，馬上引起熱烈討論，網友回應「他雞腿真的很棒！雞湯裡面的雞是雞腿」、「佛心來的店家」、「這是哪個年代的售價啊？」、「北部看不到的價錢」、「神店！求地址」。

有網友說「他還漲價過！以前叫做15元大飯店」。原來這間店開業約40年的老店，幾年前只要15元，後來不敵原物料上漲才漲5元，第一代老闆念在早期很多「甘苦人」，可能連滷肉飯都吃不起，為了照顧這些勞工和窮學生，才決定用「甘心價」讓他們吃飽。

(中時電子報)