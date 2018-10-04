少生氣、呷百二 中市南區林阿嬤養生有道

2018年10月04日 12:03 中時 馮惠宜

重陽節快到了，台中市南區共有5位百歲人瑞，區長鍾正光偕同台中市議員邱素貞、國光里長陳仁榮今天向百歲人瑞賀節，並致贈新台幣1萬元禮金及紀念品。其中廖林却阿嬤，雖行動不便，兒子說媽媽長壽秘訣就是平時不生氣。

17日就是重陽節，為表達對南區百歲人瑞的敬意，鍾正光上午與邱素貞、陳仁榮等人拜訪國光里百歲人瑞廖林却等人，致贈重陽禮金1萬元與金鎖片等禮物，祝福阿嬤「呷百二」，場面溫馨。

鍾正光表示，南區百歲以上人瑞共有5位，其中最年長的，今年103歲，住在南門里劉談阿嬤。

今年適逢滿百歲的廖林却，住在國光里仁和路，鍾正光等人為老人家家配掛象徵長壽與福氣的金鎖片，並代表台中市長林佳龍致贈敬老禮金1萬元與總統頒發的「敬老狀」。看到這麼多人來探視，老人家笑容滿面，眼神充滿喜悅。

陳仁榮指出，廖林却行動不便，近年靠輪椅代步，雖然行動不便，但，樂觀、開朗，很「愛玩」，常看到由家人開車陪同外出。

廖林却的兒子廖富源說，他母親作息正常，喜歡看電視，早上約8點半起床，中午午休一個小時，晚間7點多就寢；平常不易生氣，三餐喜歡吃豆腐乳、肉鬆、醬瓜、青菜，以及「雞酒」，最常喝的飲料包括紅茶與咖啡。不過，家人擔心老人家晚上睡不著，每天限制咖啡只能喝一杯。

邱素貞說，為關懷弱勢長輩，包括國光等里組成愛鄰守護隊，結合各項醫療及社福資源，直接走入鄰里，可以充分掌握這些長者的生活與健康狀況。

(中時 )