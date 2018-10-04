少生氣、呷百二 中市南區林阿嬤養生有道

台中南區百歲人瑞林阿嬤養生秘訣就是平日少生氣。（馮惠宜攝）

友善列印
中時

重陽節快到了，台中市南區共有5位百歲人瑞，區長鍾正光偕同台中市議員邱素貞、國光里長陳仁榮今天向百歲人瑞賀節，並致贈新台幣1萬元禮金及紀念品。其中廖林却阿嬤，雖行動不便，兒子說媽媽長壽秘訣就是平時不生氣。

17日就是重陽節，為表達對南區百歲人瑞的敬意，鍾正光上午與邱素貞、陳仁榮等人拜訪國光里百歲人瑞廖林却等人，致贈重陽禮金1萬元與金鎖片等禮物，祝福阿嬤「呷百二」，場面溫馨。

鍾正光表示，南區百歲以上人瑞共有5位，其中最年長的，今年103歲，住在南門里劉談阿嬤。

今年適逢滿百歲的廖林却，住在國光里仁和路，鍾正光等人為老人家家配掛象徵長壽與福氣的金鎖片，並代表台中市長林佳龍致贈敬老禮金1萬元與總統頒發的「敬老狀」。看到這麼多人來探視，老人家笑容滿面，眼神充滿喜悅。

陳仁榮指出，廖林却行動不便，近年靠輪椅代步，雖然行動不便，但，樂觀、開朗，很「愛玩」，常看到由家人開車陪同外出。

廖林却的兒子廖富源說，他母親作息正常，喜歡看電視，早上約8點半起床，中午午休一個小時，晚間7點多就寢；平常不易生氣，三餐喜歡吃豆腐乳、肉鬆、醬瓜、青菜，以及「雞酒」，最常喝的飲料包括紅茶與咖啡。不過，家人擔心老人家晚上睡不著，每天限制咖啡只能喝一杯。

邱素貞說，為關懷弱勢長輩，包括國光等里組成愛鄰守護隊，結合各項醫療及社福資源，直接走入鄰里，可以充分掌握這些長者的生活與健康狀況。

(中時 )

這一碗附雞腿只要20元！網暴動：… 台灣大道百貨週年慶車潮 市府實…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。