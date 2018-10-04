台灣大道百貨週年慶車潮 市府實施交管措施

2018年10月04日 12:03 中時 陳世宗

交通局要求百貨業者務必落實各項交通維持措施，並吸收接駁專車及義交協勤費用，共同將活動期間交通影響降至最低。（陳世宗翻攝）

台中市台灣大道百貨公司4日起進入週年慶檔期，預計台灣大道車潮將湧現。為緩解交通壅塞，市府交通局除延續周邊道路管制措施、人力配置外，也要求新光三越、大遠百兩家業者實施交通維持計畫。除市政大樓及市政公園2處特約停車場，要求將惠來停車場也納入特約停車空間，並同時要求業者增開停車場接駁專車，鼓勵民眾搭乘，降低台灣大道周邊車流量。

交通局長王義川說，新光三越、大遠百兩間百貨公司緊鄰台灣大道，舉辦週年慶活動期間，包含台灣大道、惠中路、市政北七路等周邊道路預期將吸引人車前往，交通局已要求百貨業者務必落實各項交通維持措施，並吸收接駁專車及義交協勤費用，同時應配合交通局及警察局疏導作為，共同將活動期間交通影響降至最低。

王義川指出，建議民眾搭乘300至310號優化公車前往百貨公司，汽機車建議行駛市政路轉惠中路或惠來路，並將車輛停放於市政大樓、市政公園或惠來立體停車場；這3處停車場均提供特約服務，業者提出消費折抵停車費最高6小時措施，交通局也要求業者增開接駁專車，設定接駁車班距每10分鐘1班。

對於非前往百貨公司而是要穿越該路段的汽車，王義川建議避開台灣大道東向慢車道，與台灣大道慢車道車潮分流。

王義川說，為紓解台灣大道壅塞車流，已陸續實施多項疏導策略，包含「台灣大道東往西至文心路口」及「惠中路北往南至台灣大道路口」禁止左轉，整合慢車道(朝富路至文心路東行方向)直行公車路線進入優化公車專用道等措施，並配合號誌時制調整，讓市區主幹道交通環境更良好。

(中時 )