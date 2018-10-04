南市北門國中推廣美學教育　大師米勒畫展校園登場

台南市北門國中推廣美學教育，年年都有不同主題，今年向田園畫大師米勒取經，在校園內辦米勒特展。（莊曜聰攝）

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北門國中17位學生經過奇美博物館訓練，成為畫作的小小解說員，為參觀的學生及來賓導覽。（莊曜聰攝）
學生利用寶特瓶、保麗龍等廢棄物將將《晚禱》作品3D化，相當特別。(莊曜聰攝)
北門國中每年都有不同藝術主題，學生作品也會做成明信片，在觀光地區販售，籌措校園藝術資金。(莊曜聰攝)

台南市北門國中雖位處沿海偏鄉地區，但推動美學教育不遺餘力，連續4年都找尋不同主題，向藝術大師挖寶，培養學生對於藝術創作的興趣，今年找上法國田園畫大師米勒，並配合《廣達游於藝》計畫，安排相關動態、靜態展覽學習區，也開放參觀，讓鄰近小學學生及居民，有親近大師作品的機會。

負責策展的美術老師陳詩雯說，展覽規畫3大主題，包括米勒與他的年代大事紀、志同道合的藝術家朋友、田園精神的延續，希望藉由米勒的觀察與創作，讓學生體會米勒畫作的精彩、演變與背後意義。

展出的畫作除了米勒知名的《拾穗》、《晚禱》等作品外，還有同時期、同風格的畫家畫作一共34幅作品，活動中心充滿濃濃田園風情，校方也安排17位學生前往奇美博物館進行導覽員訓練，以便能為參觀的學生、民眾解釋畫作背後的故事及觀賞重點，也增進學生與外界的互動能力。

北門國中校長陳威介說，從洪通、梵谷、剪黏到今年的米勒，校方的藝術人文課程以大師作品啟發學生想像，並運用類似手法呈現在地北門風情，這次學生也用米勒畫風創作了鹽田、蚵棚、虱目魚養殖等沿海景致，還發揮創意，利用寶特瓶、保麗龍等廢棄物，將《晚禱》作品3D化，相當特別。

陳威介說，希望藉由藝術欣賞、藝術教育的交流，啟迪學生對藝術人文的興趣和素養，散播藝文種子，建立師生美學觀念，也歡迎學區國小、社區民眾預約觀賞，展期即日起到10月9日止。

(中時 )

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