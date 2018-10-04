黃馨慧競選總部 草地鞦韆成網美打卡熱點

2018年10月04日 12:26 中時 陳世宗

走進建物透明玻璃大門，映入眼簾的是「遇見幸福」字樣，還有10數盞、五顏六色的組合吊燈，發散溫暖柔和燈光，地面鋪設的人工綠色草皮，搭配靠牆木板椅上的絨毛娃娃，旁邊還有一組棉繩鞦韆，會讓人以為不小心走進時尚或網美咖啡館，但其實這裡是台中市西屯區市議員參選人黃馨慧的競選總部。

黃馨慧表示，在西屯扎根多年，每天都在西屯的大街小巷穿梭，不論是會勘工程或拜訪鄉親，足跡踏遍西屯區每個角落，感覺上，西屯這塊土地就是自己的「家」，和一起生活的鄉親們，就像自己家人，感情深厚、人情味更是濃郁。當佈置競選總部前，就在著手規劃出一塊屬於自己在心中對西屯的縮影、即「遇見幸福」園地。

黃馨慧指出，這塊園地沒有政治紛擾、只有友誼與歡樂的笑聲，自己還製作很多增加打卡趣味的小工具，例如「帥到沒朋友」、「超級讚」、「我最可愛」、「揪愛你」、等有趣貼圖手板。

每每男生拿「帥到沒朋友」、嘴角都不由得往上翹，女生則是毫不猶豫直接拿起「靚女就是我」！這種自然互動，不但為打卡創造氣氛，邀集三五好友連袂來總部替自己加油打氣，也變得很輕鬆、有趣。

民眾強調，黃馨慧服務不分藍綠，始終如一的「勁監督」角色，其實她更在乎民眾的福祉、傾聽民眾的聲音，是一位真正值得託付與支持的好議員！廖姓民眾則說，黃馨慧很勤勞，人也溫柔又風趣，是一位令人印象深刻的好朋友。

(中時 )