惡霸要錢不成怒撞老里長家門恐嚇 遭檢警逮捕羈押

里長服務處大門被楊男衝撞凹陷。（程炳璋攝）

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楊姓男子平常常攜帶的鐮刀。（程炳璋攝）

楊姓男子是關廟區深坑里民，自3年前因殺人罪假釋出獄後，經常魚肉鄉民四處要錢，吳姓里長無奈經常給數百元當零錢並介紹工作，楊男近日要錢不成，惱羞成怒多次前往里長服務處狂撞大門洩憤，里長報案後又帶鐮刀前往恐嚇，檢警1日將他傳喚到案，並當庭羈押。

40歲楊男曾因案殺死2人入獄19年，2014年假釋出獄，回到鄉里的他並未悔改，反而仗著殺人前科，四處向里民要錢，儼然惡霸的行徑令深坑里居民不堪其擾。

吳男已是70多歲的深坑里長，成為楊男最常欺負的對象，他經常找上里長要錢，吳男每次給500元、1000元打發他，但為解決問題，吳男曾介紹楊男到工廠工作，每月薪水有4萬多，楊男卻僅作了4個月就離職，並厚著臉皮向吳男要離職金8萬元，最後里長給5萬作罷。

楊男最近又伸手要錢，這次遭吳男斷然拒絕，楊男9月27日憤而從深夜到白天多次前往里長服務處，狂撞大門至凹陷，並搗毀服務處內的鐵椅與茶具。

吳姓里長隔天只好報案，楊男得知狂怒，28日下午就帶著鐮刀與安全帽找到老里長，作勢毆打，幸好遭身邊友人勸阻才作罷。

時值選舉期間，選舉暴力案件十分敏感，檢警1日傳喚楊男到案，認為楊男的暴力犯行十分囂張，嚴重影響選舉期間的社會治安與候選人人身安全。依照恐嚇、毀損、強制罪嫌，將楊男聲請羈押獲准。

吳姓里長表示，居民對楊男行徑都感到恐懼，楊男羈押可能2個月就釋放，屆時才是噩夢的開始。

(中時 )

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