轟陳英鈐以裁判自居！藍黨團擬赴監察院、地檢署檢舉告發

2018年10月04日 12:15 中時 楊佳穎

國民黨「反空汙」公投成案，中選會也將針對死亡連署等偽造情形提出刑事告發。國民黨團4日除要求中選會一套包準，公布過去入聯、討黨產公投的死亡連署件數，並對大量偽造件數提出刑事告訴，更痛批陳英鈐演很大、以西廠打手自居，已違反《行政中立法》、《公投法》第35條、第46條等，不排出近期向地檢署提出告發，並前往監察院提出檢舉。

黨團書記長曾銘宗指出，國民黨8月底將反空汙連署書共48萬8125份送交中選會，中選會隨後不僅變更查對須知，陳英鈐又放話指國民黨3公投案6成抄寫、有死人連署，「請問陳英鈐會預知、預判結果？」且陳稱當時「大約點收」，但《公民投票法施行細則》中規定，中選會收到相關資料應予點清，可見陳英鈐不只亂放話，還違反施行細則。

曾銘宗接著說，當初前行政院長游錫堃領銜提出台灣入聯公投，身兼黨主席的前總統陳水扁還召開記者會對外宣稱有272萬人連署；但中選會昨日公佈的數據僅156萬、不合格率19.89%，「到底是中選會作弊，還是陳水扁說謊？」且監察院99年的調查報告，也認定公投連署份數為272萬份，痛批中選會變烏龍院。

曾銘宗進一步要求，中選會應依法行政、一套標準，公布入聯公投、討黨產公投的死亡連署件數，也要對兩案的大量偽造件數提出刑事告訴。另外，陳英鈐用意識形態操作中選會，無法公正辦選務，不排除前往地檢署告發，同時赴監察院檢舉其違反行政、獨立機關應有權責及作為。

藍委賴士葆則說，陳英鈐一直要把中選會變成道地「西廠」，所進行的都是政治、顏色審判，針對國民黨及以核養綠等案極盡刁難之所能，「要求依法行政、行政中立這麼難嗎？」

對於陳英鈐接受專訪時自詡「裁判」，賴士葆直批「《公投法》哪條授予你權利當裁判？」《公投法》的修正是執政黨一再要求，要打開鳥籠公投、撤掉審議委員會，由中選會行政事務，但陳英鈐自稱裁判，「天啊！他真的以西廠打手自居」。他也說，陳英鈐現在演多大都沒用了，掉眼淚像極了「鱷魚的眼淚」，但真該掉淚的應是中選會的委員，有這樣的主委讓他們被社會羞辱、唾棄。

(中時 )