高雄》韓國瑜真能逆轉勝？阿扁驚爆勝選關鍵數字

2018年10月04日 12:16 中時電子報 黃眉青 /綜合報導 /綜合報導

年底九合一大選僅剩不到2個月，國民黨高雄市長參選人韓國瑜聲勢看漲，民調步步逼近對手陳其邁，前總統陳水扁在最新一期《新勇哥物語》指出，「藍綠差距5%，不是很接近嗎？」，擔憂起總統蔡英文在地方選舉，恐會風水輪流轉「輸得莫名其妙」。

高雄市選情白熱化，據《聯合報》9月25日公布民調，韓國瑜以32％的支持度，小輸民進黨參選人陳其邁的34％，雙方差距僅2％，陳水扁在最新一期的《新勇哥物語》回顧4年前高雄市選舉，當年陳菊以68.09%得票率，得票數993300票，遙遙領先國民黨候選人楊秋興的30.89%，450647票。但如今韓國瑜民調步步逼近陳其邁，陳水扁憂心「高雄市長選情似乎又起了很大變化！」

陳水扁分析選舉經驗，指出在一對一的選戰，差距10%等於只差5%。陳水扁表示，如同2006年陳菊第一次參選高雄市長，選前半個月民調落後15%，他當時特別勉勵陳菊，說「差15%要除以2，只是暫時落後7.5%而已」

陳水扁分析韓國瑜的選情，語出驚人表示「藍綠差距5%，不是很接近嗎？」，似乎意猶所指地認為韓國瑜恐成功翻盤。至於近日韓國瑜過去與陳水扁起衝突，導致陳受傷住院的陳年舊事被挖出，是否會影響到韓國瑜聲勢？陳水扁斬釘截鐵地說「不會，那是25年前的舊事，太久遠了，何況他也道歉了！」

(中時電子報)